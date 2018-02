Como já anunciamos com exclusividade na manhã desta segunda, 19, o Uber começará a funcionar em Foz do Iguaçu a partir das 14h do dia 23 de fevereiro (próxima sexta-feira).

Em reunião com a equipe do Uber, foi possível tirar algumas dúvidas sobre como o app atuará na fronteira. Confira:

Informações importantes para os usuários:

– O Uber na fronteira será o UberX;

– A taxa de saída custará R$ 2,00;

– Cada quilômetro rodado custará R$ 1,10;

– E cada minuto percorrido, R$ 0,15;

– O cancelamento da corrida, custará R$ 6,00;

– A tarifa mínima da corrida também é R$ 6,00;

Importante: Os valores podem ser alterados para a tarifa dinâmica quando tiver algum evento ou em horário de entrada e saída de faculdade, por exemplo. Esta tarifa poderá duplicar ou triplicar o valor base;

Informações importantes para os parceiros Uber (motoristas):

De acordo com a palestra de hoje, um motorista do Uber poderá ganhar mensalmente:

– R$ 1.800,00 por 4 horas trabalhadas diariamente, seis vezes na semana;

– R$ 3.600,00 por 8 horas trabalhadas diariamente, seis vezes na semana;

– R$ 5.400,00 por 12 horas trabalhadas diariamente, seis vezes na semana;

– O aplicativo paga o motorista semanalmente;

– Estes valores são valores líquidos, do repasse do Uber ao motorista, mas não incluem gastos com gasolina e manutenção do veículo;

– Quando um motorista indica outro para trabalhar e este completa 100 corridas pelo app, o motorista que indicou recebe R$ 400,00 de bonificação;

Sobre corridas internacionais:

De acordo com a equipe do Uber, oficialmente o aplicativo não atenderá os países vizinhos (Paraguai e Argentina), mas não proibirá os motoristas que atravessarem a fronteira com passageiros. Entretanto, o aplicativo se isentará da responsabilidade legal com o usuário, caso algum acidente aconteça. No Brasil, quando ocorre alguma fatalidade, o cliente é coberto por um seguro; De acordo com os representantes da UBER, o motorista é orientado a não seguir com a viagem para além da fronteira, mas poderá acordar com o usuário a viagem.

Legalidade:

Outro fato bastante debatido na reunião foi a legalidade do aplicativo em Foz do Iguaçu. De acordo com a equipe, há uma lei nacional PLC 28/2017 que atualmente regulamenta a atividade no país. Por isso, caso algum motorista sofra penalidades, este estará amparado pela legislação em vigor e será assessorado pelo departamento jurídico do Uber, que conta com um profissional em Cascavel para atender a região.

Aluguel de carros:

Quem não possui um carro com ano superior a 2008 e deseja ganhar dinheiro dirigindo com a UBER, pode alugar um carro para começar a trabalhar. A locadora IguFoz está com preços diferenciados para este tipo de serviço, com diárias a partir de R$ 40,00. Entre em contato pelo telefone: (45) 3572-5005.