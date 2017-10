O Blogando chega em Foz do Iguaçu para a sua segunda edição com 5 horas de conteúdo, 6 palestras e 11 convidados. O evento contará com aproximadamente 150 participantes.

Serão debates e palestras sobre a produção de conteúdo para as diversas plataformas, análise de cases nacionais, como gerir sua presença no LinkedIn e muito mais. Confira a programação completa:

08h – Credenciamento

09h – Palestra Linkedin – Eu escolho você. – Cristiano Santos

10h – Análise de case: O Boticário – Julia Bufren

10h40 – Análise de case: Revista Cláudia Online e a trajetória de uma jornalista escritora – Liliane Prata

11h45 – Debate sobre produção de conteúdo em diversas plataformas – Moderação: Garon Piceli. Com a participação de Bic Muller, Leonardo Santos (Disneycesario) e Lucas Suesco (Bradesco)

12h – Como as marcas e agências devem se relacionar com Youtubers – Paty dos Reis e Camila Potenza

As inscrições estão encerradas, mas quem não conseguiu garantir, pode se inscrever na Lista de Espera. https://goo.gl/forms/xNSHUf4PxkwEVlaP2

O Blogando Foz vai acontecer no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, na R. Castelo Branco, 349. O evento conta com o patrocínio do Bradesco, Foz do Iguaçu Destino do Mundo, UDC Centro Universitário e Iguassu Convention & Visitours Bureau.

Apoio: Alboom, ComSchool, Clickfoz, Depositphotos, Lahar, Portal da Cidade, Ticket Loko, Vnew e Wework.