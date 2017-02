Entre os destaques da programação estão o anual Concurso de Fantasia Infantil e Infantojuvenil, o tradicional desfile dos blocos e o Concurso Folião Nota 10, uma novidade para a festa deste ano. A ocasião também contará com uma apresentação de um bloco de Ciudad Del Este, Paraguai.A 11ª edição do tradicional Carnaval da Saudade será de muita folia e diversão para toda a família em Foz do Iguaçu. O evento será realizado nos próximos dias 26 e 28, das 15h às 22h, na Rua Marechal Deodoro.

Com entrada franca, o Carnaval da Saudade terá a segurança reforçada por particulares, que trabalharão em conjunto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar. A Fundação Cultural, responsável pela realização do evento, também já solicitou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar socorro ao público.

O estacionamento será feito no próprio entorno da rua, que ficará com o trânsito interditado nos dois dias das 12h às 00h. Por questões de segurança, não será permitida a entrada de bebidas com garrafas de vidro.

Concurso de Fantasia Infantil e Infantojuvenil

Com a participação de aproximadamente cinco blocos e de duas bandas carnavalescas, o primeiro dia contará com o Concurso de Fantasia Infantil e Infantojuvenil, a partir das 17h30. No total, há duas categorias: Infantil, para crianças entre 3 e 7 anos, e Infantojuvenil para crianças entre 8 e 13 anos.

Durante o desfile dos participantes, cerca de cinco jurados avaliarão os critérios de originalidade, desenvoltura e alegoria. Os vencedores ganharão medalhas e um vale-prêmio, de acordo com a classificação obtida, para escolher itens em uma papelaria da cidade.

Entre os itens estão brinquedos e materiais escolares, a critério da criança. Para o primeiro lugar o valor do prêmio é de R$300,00, para o segundo é de R$200,00 e para o terceiro colocado o valor é de R$100,00.

As inscrições podem ser realizadas diretamente na Fundação Cultural, das 8h às 14h, ou no local do concurso, das 15h30 às 17h30. Para se inscrever basta apresentar um documento de identificação para comprovação da idade e autorização de um responsável.

Melhor Bloco e Concurso Folião Nota 10

Outros dois concursos prometem contar com a participação do público, que escolherá o melhor bloco da 11ª edição e também o Folião Nota 10. Ambos ocorrerão durante o segundo dia do evento e para o bloco mais animado o prêmio será um troféu, já para o folião mais animado o prêmio será uma faixa.

A 11ª edição do Carnaval da Saudade é uma realização da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, por meio da Fundação Cultural. Outras informações pelos telefones (45) 3521-1310, 3521-1511 e 3521-1309 ou pelo e-mail fundacaoculturalfoz@hotmail.com.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Domingo (26)

15h – Concentração dos Blocos

15h30 – Banda Carnavalesca Três Fronteiras com Luana Costa

17h30 – Concurso de Fantasia Infantil e Infantojuvenil

19h30 – Banda Carnavalesca do Tempo com Fernando Craviola

22h – Encerramento

Terça-feira (28)

15h – Concentração dos Blocos

15h30 – Banda Carnavalesca Três Fronteiras com Luana Costa

17h – Canja do Galo Inácio