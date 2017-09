Que Foz do Iguaçu é uma das cidades mais turísticas do país, não restam dúvidas. Só no último feriado prolongado, de 07 a 10 de setembro, a ocupação beirou o 100%.

Hoteis e atrativos lotados. Mas, e como se locomover na cidade no meio de tanta gente? Além das agências de turismo e do transporte público, Foz conta com a Cooperativa Coopertaxi, que por meio do cooperativismo une os profissionais do setor.

Em 2002, Nilton Rocha, que já foi presidente do Sindicato, decidiu fundar uma cooperativa. Hoje, a associação possui uma frota de 68 veículos e mais de 250 colaboradores. “Sou o crachá número um. Há 15 anos, começamos com uma salinha alugada no Sindicato dos Taxistas. Mas, com muito trabalho conseguimos fazer a nossa própria sede”, relembra ele.

Uma das mais recentes conquistas da cooperativa foi o lançamento do aplicativo, em 2016. Através do celular o cliente pode chamar um cooperado e ainda ganha 10% de desconto na corrida. “A tecnologia chegou para ajudar facilitar o nosso trabalho. Nossa meta é melhorar cada dia mais para atender melhor nossos passageiros”, diz o presidente.

Para comemorar os 15 anos da Cooperativa, nesta sexta-feira, 15, a partir das 20h, os cooperados participarão de um jantar na Noite Italiana, do Hotel Bella Italia. “Nada melhor que comemorar esta data com um jantar italiano e no Hotel Bella Italia, parceiro da instituição há anos“, finaliza Nilton Rocha.