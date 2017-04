A campanha “Iguaçu tem a maior queda por você” aterrissa em terras paulistas para divulgar os atrativos do destino num formato repleto de humor. A ação organizada pelo Iguassu Convention & Visitors Bureau reunirá agentes de viagens, operadores de turismo e imprensa na quarta-feira, 05, em Santo André, e na quinta-feira, 06, em São Paulo.

O diferencial do projeto é o stand up com os comediantes Afonso Padilha e Rodrigo Marques, que apresenta as experiências vivenciadas na região de uma forma extrovertida, irreverente e com muita alegria. Trata-se de uma nova abordagem de promoção e vendas do destino trinacional (Brasil, Paraguai e Argentina) no mercado nacional.

Cerca de 10 empresas associadas ao Iguassu CVB, entre atrativos, agências de turismo receptivo e hotéis, participarão dessa segunda etapa da campanha (a primeira foi em 14 de março). A edição paulista contará com o apoio de operadoras de turismo de São Paulo, que estão apoiando na difusão dos convites aos agentes de viagens da região do ABC Paulista e na cidade de São Paulo.

Diferencial – O projeto “Iguaçu tem a maior queda por você!” prevê a realização de 16 eventos direcionados aos agentes de viagens no Brasil, com agenda programada para o ano todo. O roteiro inclui as principais capitais e algumas cidades de interior – todas potenciais emissores de turistas para o Destino Iguaçu.

O humor está presente em todas as etapas. Em Santo André, o show será comandado por Rodrigo Marques, comediante, humorista e integrante do “A Culpa é do Cabral” do Comedy Central, de São Paulo. O espetáculo em São Paulo tem à frente o comediante, humorista e roteirista de Curitiba, Afonso Padilha, que já dividiu a autoria no canal “Porta dos Fundos” e tem um especial de humor na Netflix.

No dia 5, o workshop com humor em Santo André iniciará às 19h30, no Hillarius Comedy Club, uma casa do gênero, adequada para apresentação de shows e bem localizada em Santo André, de fácil acesso aos convidados da região do ABC Paulista. Já no dia 6, em São Paulo, também iniciará às 19h30, na Cantina e Pizzaria Speranza Moema.

Ação otimiza participação na Feira WTM

Outra ação do Destino Iguaçu em São Paulo é a participação na Feira WTM (World Travel Market) Latin America 2017 e 47º Encontro Comercial BRAZTOA, que acontecem em São Paulo de 4 a 6 de abril, no Expo Center Norte (SP). O evento é uma das mais importantes e representativas feiras internacionais que acontecem no Brasil anualmente.

A coordenadora de Visitors do Iguassu Convention & Visitors Bureau, Elaine Tenerello, explica que a WTM é uma feira conceituada e conhecida no mundo todo pelos resultados comerciais gerados em todos os capítulos e feiras realizadas no mundo que levam a marca WTM. As edições ocorrem na Inglaterra, África, Ásia, Emirados Árabes e França. A etapa latino-americana é realizada no Brasil.

“A participação do Destino Foz do Iguaçu como expositor no evento é de extrema importância, pois é um momento onde o Brasil recebe compradores do mundo todo e oportuniza aos mesmos conhecerem os produtos que estão expostos na vitrine do país”, afirma Elaine.

A representação institucional do destino contará ainda com participação do diretor-executivo do Iguassu Convention Bureau, Basileu Tavares; do secretário municipal de Turismo, Lourenço Kurten; e da diretora do Departamento de Marketing da SMTU, Jandira Cordeiro de Jesus.