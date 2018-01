Uma exposição de fuscas antigos acontece neste sábado, 20, e domingo, 21, no Shopping Catuaí Palladium em homenagem ao Dia Nacional do Fusca (comemorado dia 20). A exposição, com oito veículos do “queridinho” do Brasil, é uma iniciativa do shopping em parceria com o VW Air Clube e Antigos Foz do Iguaçu. A visita é gratuita e aberta no horário de funcionamento do shopping.