O projeto de duplicação da BR-469, a Rodovia das Cataratas, foi incluído no orçamento de 2017 do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A inclusão de última hora foi graças a uma articulação coordenada pelo Codefoz – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu.

O secretário-geral do Codefoz, Gilmar Piolla, disse que a emenda aprovada, no valor de R$ 10 milhões, é suficiente para iniciar as obras, ainda em 2017, mas haverá necessidade de remanejamento de verba dentro do orçamento do DNIT para conclusão do projeto. Ele disse que a articulação do Codefoz “contou com apoio do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Jorge Samek, que telefonou para o senador Eduardo Braga, relator-geral do Orçamento da União para o próximo ano, e do deputado federal Toninho Wandscheer, coordenador da bancada paranaense}”.

Segundo Piolla, haverá necessidade de mais negociações. “Sabemos que a retomada dos investimentos em infraestrutura vai depender da recuperação da economia. Por isso, já iniciamos uma articulação com a superintendência regional e a direção do DNIT e também com o deputado Fernando Giacobo para assegurar o remanejamento dos recursos necessários. O importante é que a janela orçamentária foi aberta e a inclusão do projeto garantida”.

O projeto

A duplicação de 8,7 quilômetros da BR-469 abrange o trecho entre o trevo de acesso à Ponte Tancredo Neves, que liga o Brasil à Argentina, e o portão de entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Projetos básicos e executivos de engenharia, assim como o licenciamento ambiental, já foram doados ao DNIT em julho deste ano.

A previsão é que a rodovia seja alargada nos dois lados e receba avenidas marginais em boa parte do trecho, assim como ciclovias nos dois lados da pista, duas passarelas de pedestres, dois passa-bichos, cinco retornos em nível, um viaduto de acesso ao aeroporto, duas trincheiras em frente aos hotéis Panorama e Wish Resort, ponte elevada no Rio Tamanduá e uma rotatória nas proximidades da entrada do Parque Nacional do Iguaçu. O custo total das obras está previsto em R$ 98 milhões.