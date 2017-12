O Dreams Ice Bar, considerado o maior bar de gelo do mundo, será inaugurado na próxima terça-feira, 12, às 20h30. O bar gelado, integrará o “Complexo Foz do Iguaçu Park Show”, que, hoje, já conta com outras quatro atrações: Vale dos Dinossauros, Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e Super Carros e, recebe cerca de 300 mil visitantes por ano.

Com a inauguração do Dreams Ice Bar, a expectativa do Complexo é aumentar em pelo menos 30% o número de visitantes. “Foz do Iguaçu é uma das cidades mais quentes do Brasil, com certeza, um bar de gelo chamará a atenção dos turistas e dos próprios iguaçuenses”, explica Paula Haito, Gerente Comercial do Complexo.

O Bar funcionará diariamente das 8h às 23h. Para os adultos serão servidos coquetéis, já para as crianças, chocolate gelado. E tanto os adultos como as crianças receberão roupas especiais para poder se divertir com tranquilidade na pista de dança.

Para manter o espaço numa temperatura entre -8ºC e -11ºC, a estrutura de mais de 300 metros quadrados foi construída com metal, tijolos, isopor, gesso e coberta de gelo. Os bancos e balcões foram esculpidos em gelo cristalino.

A pista de dança com 150 metros, terá capacidade para até 50 pessoas por tempo indeterminado.

Uma loja de conveniência e um cenário para fotografias também integram o Bar que recebeu um paisagismo típico dos alpes suíços. O ingresso custará R$ 50. Mas crianças, estudantes, professores, idosos e moradores de Foz do Iguaçu pagarão tarifa reduzida.

Mais investimentos

Paula afirma que os investimentos no “Complexo Foz do Iguaçu Park Show” não vão parar. Em 2018 inicia a construção do “Bar da Harley”. “Queremos atender todos os turistas que visitam Foz, também, claro, os moradores”, completa.

Desde o início das atividades, em 2014, o Grupo Dreams, do qual o Complexo faz parte, já investiu R$ 25 milhões na cidade. “Acreditamos que serão investidos mais R$ 100 milhões nos próximos anos. Teremos ao todo 10 atrações”, adianta.

Novo horário

Com a inauguração do Dreams Ice Bar, o Vale dos Dinossauros também funcionará à noite: até às 23h. A ideia é abrir para visitação e eventos também no período noturno. Já o Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e Super Carros permanecerão das 8h às 19h.