Esportes em crescimento que vem aparecendo em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu é uma cidade incrível e muito conhecida pelo turismo. As Cataratas do Iguaçu, a tríplice fronteira e a Usina Hidroelétrica de Itaipu são as maiores responsáveis pelo destaque mundial que a cidade recebe. Além de ser um destino recorrente daqueles que buscam um bom passeio, Foz do Iguaçu também tem atraído os fãs de alguns esportes, seja por suas belezas, seja por sua boa estrutura.

Sabemos que Foz do Iguaçu é internacionalmente conhecida pelas belas Cataratas do Iguaçu, mas o que muita gente não sabe é que, além de apreciar as quedas d’agua e tomar um banho gostoso nelas, é possível também escalar no canyon do rio. Ali, você encontrará uma parede de basalto cheia de diedros, regletes e arestas, além de uma boa inclinação. Ao todo, são nove setores de escalada. Todavia, a prática do esporte no local apenas pode ser realizada quando acompanhada de pessoas autorizadas. O Espaço das Américas é outro local queridinho dos escaladores. O lugar é, na verdade, um centro de eventos abandonado, construído com rochas de basalto e atrai tanto escaladores iniciantes, como mais experientes.

Canoagem é um dos esportes que fez de Foz do Iguaçu a sua cidade base, pois é lá que a Seleção Brasileira de Canoagem Slalom se abriga. Isso se deve ao Canal Itaipu. Este conta com obstáculos artificiais e naturais, seu circuito possui 430 metros de extensão e sua largura vai de 8 a 15 metros. O Canal Itaipu já foi considerado pela Federação Internacional de Canoagem com um dos dez melhores circuitos para canoagem do mundo e frequentemente recebe campeonatos internacionais. Não é por acaso que o país tem se destacado, cada vez mais, nesse cenário esportivo.

Wakeboard é outro esporte aquático que tem ganhado espaço na cidade. Apesar de Foz do Iguaçu ter recebido seu primeiro campeonato da modalidade em 2016, o esporte já vem sendo praticado no município a mais de quinze anos. A prática da atividade esportiva acontece no Wake Iguassu Cable Park e em dezembro de 2017 o local recebeu a segunda edição do campeonato – o Cablestock.

Quando se trata de esportes mentais, o poker é o favorito da cidade. Foz do Iguaçu conta com dois clubes de poker – o Iguassu Poker Club e a Liga Cataratas Texas Hold’em – e, muitas vezes, recebe edições do Brazilian Series of Poker – BSOP. O BSOP é hoje o maior evento de poker da América Latina e, este ano, a cidade teve o privilégio de sediar o BSOP 100 – a edição comemorativa do torneio por alcançar 100 etapas desde seu início em 2006. Além disso, o BSOP 100 teve um gostinho ainda mais especial e histórico para Foz do Iguaçu, uma vez que Rodolfo Tanaka, que é nativo da cidade, levou o título, provando quão forte o esporte é em Foz.

Por fim, amantes ferrenhos de uma boa dose de adrenalina não podem deixar de visitar a cidade.

Além das opções dos esportes radicais de escalada e wakeboard, Foz do Iguaçu oferece uma das mais belas vistas para quem deseja saltar de paraquedas. Durante a experiência contempla-se não apenas a gigante Usina Hidroelétrica de Itaipu, mas também se tem uma vista privilegiada das cidades-irmãs Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, no Paraguai.

Além disso, prestando atenção é possível até ver a uma nuvem formada pelas quedas d’água das Cataratas. O serviço é oferecido pela empresa SkyDive Foz, onde também existem opções de curso de Accelerated Free Fall, Basic Body Flight e Curso Free Fly. Não é de se espantar, então, que amantes do esporte venham dos mais diversos locais para passar pela experiência.