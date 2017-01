Seres gigantes, famosos por cuspirem fogo e voarem em alta velocidade vão invadir o Shopping Catuaí Palladium em Foz do Iguaçu. A partir do dia 10 de janeiro o centro de compras irá reviver o mito e desvendar os mistérios dessas grandes criaturas com a “Exposição Internacional – Dragões”. O público será transportado ao mundo da fantasia com a mostra internacional e gratuita até 12 de fevereiro no Shopping localizado na Avenida das Cataratas, principal corredor turístico da cidade. Todos os dias, das 14h às 20h, as crianças poderão participar da Academia de Escudeiros, onde poderão fazer seu próprio escudo. Para participar dessa oficina, o ingresso custa R$ 5,00.

Na exposição serão apresentados dragões robotizados, o maior deles chega a medir cinco metros de altura e oito de comprimento. As características dos dragões fazem com que eles pareçam reais, pois emitem sons pela boca, simulam a respiração com os movimentos do tórax, movimentam os membros superiores, inferiores, asas, cabeça e calda. Além disso, alguns dragões soltam fumaça pela boca.

Presentes em filmes, livros e seriados de TV, os dragões despertam a curiosidade de adultos e crianças. Sucesso nas telonas com ‘Coração de um Dragão’ e com a animação ‘Como Treinar o Seu Dragão’, o tema está em alta em uma das séries de maior sucesso mundial do momento: em Game Of Thrones, onde os dragões são sinônimos de poder.

Figuras da mitologia dos mais diversos povos e civilizações, os dragões assumem funções e simbologia diferentes. Há culturas que os definem como fontes sobrenaturais de sabedoria e força, outras simplesmente como feras destruidoras. “Um dos símbolos mais multifacetados representado ao longo de toda a história da humanidade sendo o animal mais complexo criado pela imaginação humana, os Dragões são seres fantásticos, que possuem algo de misterioso e exaltam a nossa fantasia”, destaca Leonardo Guelman, produtor responsável pela mostra.

De acordo com Marcela Wahrhaftig de Souza, gerente de marketing do Shopping Catuaí Palladium, a exposição é a primeira atração do calendário de 2017 para o público de Foz e turistas. “A exposição é inédita no oeste do estado e tríplice fronteira. São dragões de dois a cinco metros de altura que emitem som e movimentos que encantam os visitantes e as pessoas poderão subir em um deles para tirar fotos. Esperamos que todos os iguaçuenses e região prestigiem nossa iniciativa de trazer grandes atrações a cidade”, afirma Marcela Wahrhaftig.

A produção fica a cargo da Artbhz Produtora, empresa com mais de 40 anos de mercado, pioneira em Entretenimento Familiar para shoppings. A empresa também é responsável por outras grandes exposições de sucesso que circulam pelo país, como: O Corpo Humano, Mundo Jurássico, Xperience – Ciência e Diversão, Supergames, Brinquedoteka, Nave Planetária entre outros.

Acompanhe as novidades e fique por dentro de tudo que rola no Shopping Catuaí Palladium no Instagram (Siga @catuaipalladiumfoz) e pelo Facebook @catuaipalladium.

Serviço:

Exposição Internacional – Dragões

Data: 10 de janeiro a 12 de fevereiro

Local: Shopping Catuaí Palladium

Entrada: Gratuita

Academia de Escudeiros

Data: 10 janeiro a 12 de fevereiro, das 14h às 20h

Local: Piso L2 do shopping, em frente Havaianas

Entrada: R$ 5,00 por criança