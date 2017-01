Em uma ação inédita em Foz do Iguaçu, o Ticket Loko levou um pouco da magia do circo para as ruas de Foz do Iguaçu. Foram várias apresentações na Av. Brasil, no Catuaí Palladium e no Rafain Chopp.

Essa última semana, o Circocan preparou um mini Festival com uma programação diversificada.

As apresentações acontecem na quarta, sexta e sábado, sempre na faixa das 20h30. Confira:

Quarta-feira, 25 – NOITE MÁGICA NO RAFAIN CHOPP

Quinta-feira, 26 – POCKET SHOW NO CATUAÍ PALLADIUM (Em frente ao Ticket Loko na Praça de alimentação)

Sexta-feira, 27 – ENCERRAMENTO DO FESTIVAL DE CIRCO NA RUA – Av. Brasil, 74 (Em frente ao hotel Águas do Iguaçu)

O Festival de circo de rua é uma iniciativa do Ticket Loko e conta com o apoio do Rafain Chopp, Hotel Bogari e Hotel Águas do Iguaçu. A realização é do Circocan.

SERVIÇO

FESTIVAL CIRCUS TICKET LOKO: 25, 26 e 27 de janeiro

Festival de circo de rua

Hora: Na faixa das 20h30

ENTRADA GRATUITA

Veja como foi a apresentação no Shopping Catuaí Palladium: