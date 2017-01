Uma série de eventos culturais e esportivos, todos com entrada gratuita, vai movimentar Foz do Iguaçu neste final de semana. O ponto de maior concentração das atividades será o Gramadão da Vila A, onde ocorre no domingo, 29, às 12h30, o amistoso internacional de beach soccer entre as seleções do Brasil e do Paraguai. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV.

Neste sábado, 28, a agenda esportiva começou logo cedo, às 8h30, com os treinos da seleção brasileira de beach soccer no Gramadão; os atletas voltam à quadra às 17h. A partir das 19h30, ocorre a grande final 1ª Copa Foz do Iguaçu de Beach Soccer.

Ainda no sábado, no Gramadão, o Festival de Arte e Circo programou dois shows: a banda de rock Corleone, de Foz do Iguaçu, sobe ao palco às 19h; às 20h40, é a vez da curitibana Lucky Seven executar clássicos do rock, blues e soul. Entre os dois shows, a trupe do Circocan faz o último pocket show do festival.

No domingo, 29, a programação começa esportiva e termina com arte circense. Às 12h30, na Arena Gramadão, tem o amistoso internacional de beach soccer entre as seleções do Brasil e do Paraguai.

No começo da noite, ocorrem as duas últimas atividades do Festival de Arte e Circo: uma apresentação dos alunos do festival, às 19h30; e o grande show de encerramento, com os artistas do Circocan.

O festival, que tem apoio de Itaipu e da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), começou no dia 29 de dezembro e levou mais de 10 mil pessoas ao Gramadão da Vila A.

Confira a programação do final de semana

Sábado, 28

8h30 e 17h – treinos da seleção brasileira de beach soccer;

19h30 – final da 1ª Copa Foz do Iguaçu de Beach Soccer;

19h – banda Corleone;

20h20 – Pocket Show Circocan;

20h40 – banda Lycky Seven;

Domingo, 29

12h30 – amistoso internacional de beach soccer, Brasil x Paraguai;

19h30 – apresentação dos alunos do Festival do Gramadão;

20h30 – show de encerramento do Festival de Arte e Circo.