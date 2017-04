Depois de estrear com vitória na Liga Nacional de Futsal (LNF), o Foz Cataratas Futsal enfrenta a equipe do Toledo, em casa. O jogo será neste sábado, às 19 horas, no Ginásio Costa Cavalcanti, pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. A equipe conta com a força envolvente da torcida iguaçuense para conquistar a terceira vitória consecutiva na temporada.

O torcedor apaixonado de Foz do Iguaçu tem dado espetáculo nos primeiros jogos da equipe. Na última partida pela Liga, o Ginásio recebeu um público aproximado de 2 mil pessoas, lotando todos os anéis da arquibancada. Após o jogo contra o Concórdia, o goleiro Gian Wolverine, que já teve passagem pela seleção brasileira, ressaltou que há tempo que não jogava com um Ginásio tão lotado.

Para o jogo contra o Toledo, o Foz Cataratas Futsal conta com a estreia do pivô Guilherme Gaio, que estava no futsal iraniano. O desfalque é o ala Neto, que está defendendo a seleção do Paraguai na Copa América. O fixo Murilo, o ala Leanderson e o goleiro Ari, ainda se recuperam de lesões.

Ingressos antecipados

O torcedor do Foz Cataratas Futsal tem a vantagem de comprar o ingresso antecipado, pagando apenas R$ 10,00 na Panorama Home Center e Ticket Loko. Os torcedores que não comprarem ingressos antecipados pagarão R$ 20, na bilheteria do Ginásio Costa Cavalcanti. Esta política de preços será para todos os jogos que o Foz Cataratas Futsal disputar no Ginásio Costa Cavalcanti.