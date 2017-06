Cerca de 4 mil pessoas acompanharam o Foz Cataratas Futsal assumir a liderança da maior competição de futsal do Brasil, a Liga Nacional de Futsal (LNF), no último sábado, 17 de junho. O time da fronteira ganhou a partida do Joaçaba Futsal, time catarinense estava na liderança isolada da competição, pelo placar de 4 a 1. O Foz Cataratas começou dominando a partida e fez o primeiro gol com Luciano e ampliou com o fixo Léo Costa, ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa o time da casa continuou impondo um bom ritmo de jogo. O pivô Gui fez o terceiro gol do time e o seu primeiro na temporada. Atrás do placar, o Joaçaba foi para a partida com goleiro linha e descontou com Dimas, que foi o craque da partida do time visitante.

Porém, a noite era do Foz Cataratas Futsal. Depois de uma ótima roubada de bola, o ala Leanderson liquidou a partida fazendo o quarto gol. O goleiro Gian Wolverine fez excelentes defesas, que colaboraram para a vitória do Foz do Iguaçu e, mais uma vez foi eleito o craque da partida.

Mais uma grande vitória

O Foz Cataratas Futsal mobilizou a cidade de Foz do Iguaçu e conseguiu junto com sua torcida arrecadar uma tonelada de alimentos. Além do show nas arquibancadas, a torcida do time deu mais uma importante demonstração de solidariedade. Todas os donativos serão doados a famílias cadastradas nos programas sociais da cidade. O time também fará a doação de 10% da bilheteria do jogo.

Próximo jogo

O Foz Cataratas Futsal volta as quadras nesta segunda-feira, 19 de junho, fora de casa, contra a equipe do Guarapuava pelo Campeonato Paranaense. Já pela Liga Nacional o próximo desafio é dia 30 de junho contra a Inteli, em Minas Gerais.