Após liderar de ponta a ponta o Campeonato Paranaense de 2017, as meninas da fronteira foram até Toledo e venceram a equipe da casa pelo placar de 3 a 0. Joyce, Katielle e Pamela, marcaram para as Poderosas do Foz, garantindo o Hexa Campeonato Estadual.

A partida começou com as duas equipes marcando muito forte, o que desgastou as atletas devido ao calor intenso, com termômetros chegando a 32º C, com sensação térmica passando dos 40º C dentro de campo.

Com um preparo físico diferenciado as atletas do Foz Cataratas/Coritiba começaram a criar mais chegando com facilidade ao gol adversário, até que aos 16 minutos a lateral Raquel lançou em profundidade para a atacante Joyce, que de cabeça encobriu a goleira do Toledo abrindo o placar no estádio 14 de Dezembro. Ainda no final da primeira etapa, a lateral Rafaela recebeu dentro da área, bateu forte e marcou, mas o auxiliar apontou o impedimento da iguaçuense. Foz Cataratas/Coritiba fechou o primeiro tempo em vantagem.

Na segunda etapa, o Foz Cataratas/Coritiba voltou melhor e logo aos 3 minutos, Katielle aproveitou a falha da zaga adversária na cobrança de escanteio e de perna esquerda fez o segundo gol das poderosas. Aos 16 minutos Joyce fez jogada pela direita e cruzou na área, a bola desviou na zaga e sobrou para Pamela marcar. A jogada foi invalida, com o árbitro alegando impedimento.

De tanto insistir, aos 29 minutos novamente Pamela, recebeu fora da área, invadiu e bateu na saída da goleira fechando o placar em Foz Cataratas/Coritiba campeão estadual 3, Toledo 0.

Além do título estadual o Foz Cataratas/Coritiba ficou com o troféu de melhor ataque e melhor defesa da competição, com 27 gols marcados e apenas um sofrido. A goleira Jéssica levou o troféu de goleira menos vazada, e a volante Thaynara, as atacantes Kamila Chaves e Larissa ficaram empatadas na artilharia com seis gols cada.