Invictas no Campeonato Paranaense 2017, o grupo do Foz Cataratas/Coritiba trabalhou forte durante a semana, para repetir as boas atuações da equipe no próximo domingo 03, quando enfrenta no estádio 14 de Dezembro em Toledo a equipe da casa. Donas do melhor ataque da competição com 25 gols marcados e da melhor defesa com apenas um gol sofrido, as iguaçuenses pretendem manter a mesma pegada no último jogo da temporada.

A comissão técnica do Foz Cataratas/Coritiba trabalhou durante a semana para dar mais ritmo de jogo e entrosamento à equipe. Durante os trabalhos com bola, o técnico Gezi Damaceno parou seguidamente as atividades, cobrando um pouco mais de movimentação das suas atletas, principalmente quando não estão de posse da bola. “A nossa equipe taticamente cumpre bem nos jogos o papel tático aplicado nos treinos, mas sempre há um espaço para se corrigir um detalhe ou outro que pode fazer a diferença na partida”, explicou Gezi.

Campeão estadual em 2010/2011/2012/2013 e 2104, o Foz Cataratas/Coritiba vai em busca do deu sexto título estadual, e para isso leva a campo o que tem de melhor para a partida de domingo. O técnico Gezi Damaceno só não poderá contar com a atacante Larissa, uma das artilheiras da competição com seis gols, pois a atleta está com a seleção brasileira sub 20. Em 2015 e 2016 o campeonato estadual não foi realizado.

A delegação do Foz Cataratas/Coritiba embarca para Toledo na manhã de sábado e fica concentrado na cidade para o jogo de domingo. Vale lembrar que além do título estadual o Foz/Coxa pode sair de Toledo com a defesa menos vazada e a artilheira da competição, visto que a atacante Kamilla Chaves e a volante Thaynara tem seis gols cada e dividem a artilharia do campeonato.