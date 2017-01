Marcello Maria Frigério, ou “Tchelo”, como é conhecido no mundo da bola, assume o comando técnico do Foz Cataratas/Coritiba. A equipe da fronteira confirmou a contratação do novo comandante na noite de terça-feira, 25. O treinador será responsável por conduzir a equipe em 2017, e participará também da reformulação do elenco. Tchelo treinou as equipes femininas do Palmeiras, Kindermann de Santa Catarina, São Paulo, XV de Piracicaba e a Seleção da Guiné Equatorial na Copa do Mundo de 2011.

Mesmo antes de ser empossada a nova diretoria do Foz Cataratas/Coritiba trabalhava nos bastidores e buscava um nome de peso para comandar a equipe na temporada 2017. Alguém com o perfil ético e vencedor que se encaixasse na nova filosofia que a equipe passa a viver após firmar parceria com o Coritiba. Tchelo chega a Foz do Iguaçu neste final de semana e começa os trabalhos em conjunto com o grupo gestor do clube visando o Campeonato Brasileiro.

“Por onde passou o Tchelo deixou sua marca, é um técnico muito competente, trabalhador e vitorioso, se encaixa perfeitamente no perfil que nós estávamos buscando para comandar as nossas meninas”, explicou o presidente do Foz Cataratas/Coritiba Gezi Damaceno.

Tchelo é um treinador bastante experiente, começou como trajetória na Faculdade ESPM em São Paulo, onde permaneceu entre 1991 e 1993. Depois treinou a FMU, a FAAP, a Ceunsp e teve a sua maior passagem pela Unisantana, onde trabalhou entre 1998 e 2007. Fora do país, comandou o Atlético Oristano da Itália. Nos anos de 2004 e 2007, respectivamente nos jogos olímpicos de Atenas e no pan-americano do Rio de Janeiro, Tchelo trabalhou como comentarista da Bandnews e Bandsports.

“Estou muito feliz com esse novo desafio, chego num momento de mudanças positivas a um clube que sempre tive muito respeito pelo trabalho serio que realiza. O Foz Cataratas é referencia no futebol feminino”. Afirmou Tchelo.

O elenco iguaçuense se reapresenta na próxima quarta-feira, 01 º, de fevereiro, para o início da pré-temporada.