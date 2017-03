A equipe do Foz Cataratas/Coritiba recebeu o Vitória da Bahia pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e não decepcionou sua torcida que lotou o Pedro Basso. Marcaram para as poderosas do Foz Camila no primeiro tempo e Verônica, em duas cobranças de pênalti na segunda etapa, fechando o placar em três a zero.

O Foz Cataratas/Coritiba começou a partida marcando muito forte as baianas, não dando espaço para as adversárias, que pressionadas não conseguiam sair jogando. As iguaçuenses frequentavam a área do Vitória, mas não conseguiam converter as oportunidades em gol. Até que aos 8 minutos, Camila chutou de fora da área, a bola bateu na trave, nas costas da goleira e entrou, para o delírio da torcida. A frente do placar, o Foz Cataratas/Coritiba comandava as ações ofensivas e ditava o ritmo da partida que no primeiro tempo terminou com um a zero.

No intervalo, o técnico Ivan Carlos cobrou mais atenção e qualidade no último passe para deixar as atacantes na cara do gol. As cobranças do treinador surtiram efeito, e logo aos dois minutos, o juiz marcou pênalti após o toque de mão da zagueira baiana. A capitã Verônica bateu ampliando o placar, 2 a 0 para o Foz Cataratas/Coritiba. Após o segundo gol, o ritmo da partida diminuiu, o Vitória não arriscava e a equipe da fronteira rodava a bola tentando achar espaço na defesa adversária. Aos 45 minutos do segundo tempo, a atacante Pámela foi derrubada na área. Verônica mais uma vez cobrou a penalidade marcou o terceiro e fechou o placar da noite. Foz Cataratas/Coritiba três, Vitória da Bahia zero.

Neste sábado, 01 de abril, o Foz Cataratas/Coritiba volta a jogar no Pedro Basso pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, contra a equipe do Rio Preto. A partida será às 19 horas. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos com desconto no Ticket Loko da Avenida Brasil, Rafain Chopp e Shopping Catuaí Palladium e Cinco Elementos Turismo na Avenida Brasil.