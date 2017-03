A partir de junho, Foz do Iguaçu deve ganhar um bar de gelo. O novo atrativo da fronteira será instalado no Shopping Catuaí Palladium. Na última sexta-feira, 24, durante o lançamento da exposição Human Bodies, os responsáveis do Catuaí Palladium confirmaram a vinda do atrativo para o shopping.

De acordo com o Douglas Bueno, empresário e idealizador do Ice Bar Brasil, o local terá 300 metros quadrados, sendo 100 metros de bar. O espaço será montado com 30 toneladas de gelo cristalino puro, onde serão feitos os balcões e esculturas.

O atrativo terá capacidade para receber 50 pessoas a cada 45 minutos. Assim como já acontece em Puerto Iguazú, o espaço terá uma sala a 10ºC, para o público se ambientar com a temperatura de -10ºC que os espera dentro do bar. O visitante ainda terá que vestir uma roupa térmica especial para permanecer no ambiente.

Dentro do local, os visitantes terão open bar de bebidas destiladas e ainda poderão se divertir na pista de dança ao som de DJ’s. O Ice de Foz ainda ganhará a instalação de um canhão de neve importado da Suíça e promete ser um dos mais completos do país.

Durante o dia, o bar de gelo em Foz do Iguaçu ainda abrigará matinês para as crianças, incluindo festas temáticas e comemorações natalinas, por exemplo.

O Ice Bar Brasil vai gerar cerca de 10 empregos diretos e 30 indiretos. O funcionamento será das 10h à 1h da manhã.

