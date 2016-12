Os fins de tarde no Gramadão da Vila A serão mais emocionantes, divertidos e musicais com a chegada do 1º Festival de Arte e Circo, que vai trazer oficinas e espetáculos circenses, além de show de bandas locais a Foz do Iguaçu.

Já nesta quinta-feira, 29, a partir das 15h30, quem estiver no local poderá vivenciar a experiência de um trapezista e saltar de 10 metros de altura, no trapézio voador. Em outras oficinas de atividades circenses, a comunidade poderá aprender, sempre gratuitamente, acrobacias aéreas e de solo, equilíbrio e malabares.

O festival é promovido pela Itaipu Binacional, em parceria com a RPC, e vai até 28 de janeiro. As oficinas circenses começam nesta quinta-feira, 29, e prosseguem, nas semanas seguintes, sempre de quarta-feira a domingo, entre 15h30 e 20h30.

Paralelamente às oficinas, todos os sábados, no mesmo período, o Gramadão receberá espetáculos circenses e show com bandas locais.

Segundo o superintendente de Comunicação Social da Itaipu, Gilmar Piolla, “o Gramadão da Itaipu é um espaço destinado à cultura, ao esporte e ao lazer da comunidade”. Para ele, “as apresentações do CircoCan e das bandas locais serão um atrativo imperdível para as férias”.

Oficinas de circo

As oficinas circenses terão a monitoria especializada de profissionais da Circocan, a Escola Internacional de Circo, que tem sedes em Curitiba (PR) e Florianópolis (SC). As atividades podem ser praticadas por crianças a partir de cinco anos e adultos de todas as idades.

A grande atração é o trapézio voador, uma estrutura de 10 metros de altura por 20 metros de comprimento, que permitirá às pessoas fazerem os saltos, com a ajuda dos monitores. Esta é a única estrutura deste porte, no País, disponível ao público de forma gratuita.

“A pessoa terá toda a segurança, com linhas laterais, cabo de aço e rede embaixo”, explica o presidente da Circocan, Pedro Cruz. “Quem quiser pode tentar mais vezes, aperfeiçoar os movimentos e até fazer acrobacias”. A equipe de profissionais é composta por oito pessoas.

No chão, as pessoas poderão ter contato com outras atividades circenses: equilíbrios sobre as mãos, oficina de malabares e acrobacias áreas (no tecido e na lira) e no solo. Um mágico vai fazer intervenções de hipnose e outros truques para o público. “É como se fosse uma arena de circo com todas as atividades acontecendo ao mesmo tempo”, resume Pedro. A previsão é atender 200 pessoas por dia.

Circo e bandas locais

Além das oficinas de circo, o 1º Festival de Arte e Circo trará espetáculos circenses e shows com bandas locais. As apresentações acontecerão todos os sábados, a partir das 20h30, entre 7 de janeiro e 28 de janeiro, no Gramadão da Vila A.

Os espetáculos de circo serão feitos com artistas do Circocan, com performances individuais e coletivas de profissionais que têm passagem por companhias e escolas de circo em várias partes do mundo.

O festival de bandas reunirá grupos de Foz do Iguaçu e região, de diversos estilos musicais. As bandas terão a oportunidade de apresentar seu trabalho para a população com toda a estrutura de som, luz e espaço cênico.

Circocan

A Circocan tem 13 anos de experiências e é uma das poucas empresas do País que conta com um trapézio voador. Há quatro anos, a estrutura é montada no acampamento de verão no Camp Med-O-lark, no estado de Maine, Estados Unidos, onde atende 150 crianças. O trapézio voador também faz parte da estrutura da escola em Florianópolis, onde é ensinada a arte do circo para cerca de 70 alunos.