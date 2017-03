O Espetáculo

Um momento de muita descontração, muitas risadas e certeza de um chega pra lá no tédio, assim é definido o Espetáculo “COMÉDIA EM DOBRO”.

Dois humoristas Iguaçuenses em uma apresentação de Stand Up Comedy. O Stand Up Comedy é a comédia inteligente, o humor de cara limpa, humor do dia-dia, situações corriqueiras tanto para o humorista quanto para quem assiste ao show. Espetáculo com duração de uma hora e dez minutos, com textos autorais e inéditos. Os shows de Stand Up Comedy contam com grande interação da plateia e muito improviso.

O Grupo

O espetáculo “COMÉDIA EM DOBRO” é estrelado pelos comediantes Leonardo Sant’Ana e Thiago Dantas em parceira com o grupo de Stand Up Comedy “Comédia À Troá”. O grupo é pioneiro aqui em Foz do Iguaçu, e o único grupo de comédia da região Oeste do Paraná.

O grupo surgiu no ano de 2015 com o intuito de encontrar comediantes locais e formar uma cena de comédia na tríplice fronteira. O grupo realiza apresentações em bares da cidade de Foz do Iguaçu e de cidades vizinhas.

Informações

O espetáculo acontecerá no dia 18 de março, às 20 horas.

Local: Teatro BARRACÃO.

Contato

Leonardo Sant’Ana – (045) 99814-6686

Thiago Dantas – (045) 99811-8301