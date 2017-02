O número de mortes em acidentes de trânsito em Foz do Iguaçu reduziu de 70 em 2013 para 32 em 2016. Menos da metade em três anos, mas o índice ainda preocupa, pois a intenção do Município, de todas as forças de segurança, polícias e Foztrans é evitar que qualquer acidente, seja com vítima ou não, seja registrado.

Para tratar destas estatísticas, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM-Foz reuniu, na manhã desta quinta-feira, 23, representantes das Câmaras Técnicas, com a presença da prefeita interina, Inês Weizemann, na segunda reunião de trabalho do ano.

De acordo com o inspetor Josnei Fagundes, secretário executivo do GGIM-FOZ, é preciso continuar com a parceria conjunta da Guarda Municipal, da Polícia Militar, Civil, Federal, PRF, CCZ, Foztrans e outras entidades e associações para que o município realize um trabalho mais efetivo.

“A cada doze minutos uma pessoa morre de acidente de trânsito no Brasil. Apesar de termos diminuído os índices em Foz é preciso manter o trabalho integrado. Sem gestão não há segurança. O desafio agora é com a realização do Maio Amarelo deste ano. Estaremos concentrados durante um mês inteiro em ações intensificadas que trabalhem a conscientização de motoristas e de toda a população”, defende Fagundes.

Foztrans continuará com as blitz em pontos estratégicos da cidade e com trabalho de sinalização para orientar motoristas.

Maio Amarelo

Para isso, nos últimos dois anos uma ação foi lançada em todo Brasil no mês de maio, o “Maio Amarelo”, quando milhares de cidades em todo país, passam a dar uma atenção maior ao tema, mobilizando escolas, segmentos da sociedade e polícias com a realização de campanhas de prevenção à acidentes no trânsito, visando cada vez mais diminuir o número de acidentes.

O Brasil é 4º país em número de acidentes no trânsito. Entre as sete maiores cidades do Paraná, a primeira cidade com mais registros de mortes no trânsito é Maringá. Foz do Iguaçu está em segundo lugar, mesmo com a redução.