A diretoria do Foz do Iguaçu FC quer ver o estádio ABC lotado e por isso decidiu ampliar a promoção de ingressos. Todos que forem ao estádio pagarão meia entrada, ou seja, R$ 20,00 (arquibancada) e R$ 30,00 (cadeiras).

“Este é o nosso quarto ano consecutivo na elite do futebol paranaense e queremos comemorar com nosso torcedor. Montamos um elenco a altura da competição e nesse ano o torcedor do Azulão verá um Foz do Iguaçu FC forte e vencedor dentro de campo”, diz Arif Ahmad Osman, presidente do Foz do Iguaçu FC.

Com os reforços devidamente inscritos no BID/CBF , o técnico Allan Aal e o supervisor Negreiros comandaram o último coletivo apronto na tarde da Sexta-feira (19). “ Apesar de curto, o tempo de preparação foi intenso e acreditamos que o torcedor verá e ficará feliz com o resultado de nosso trabalho já na partida de estréia”, diz Negreiros.

O Azulão da Fronteira estréia no Campeonato Paranaense de Futebol – 1ª Divisão no Domingo, 21, às 17 horas, no Estádio ABC. Os ingressos da partida estão a venda pelo valor de R$ 20,00 antecipados nos Estacionamentos Bismillah ( Vila Portes) , Bar do Natal (anexo ao ABC), Ande Materiais Elétricos, Bar da Joice, Django Burger, Bar do Juca, Banca do Abel, Silva Móveis, Santi Móveis — Morumbi e República .

“Lembramos os torcedores que agora voltou a ser permitida a venda e consumo de cerveja dentro do estádio. Venham passar uma tarde legal, bebam com moderação e torçam pelo nosso azulão”, finaliza Arif Ahmad Osman.