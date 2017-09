A região trinacional está prestes a ganhar mais um atrativo à graus negativos. Depois do Ice Bar Iguazú, que funciona do lado argentino da fronteira e do Ice Bar Brasil, instalado no Catuaí Palladium, o Complexo Dreamland, em Foz do Iguaçu, anunciou a construção do Dreams Ice Bar.

Este será o quarto atrativo do complexo, instalado na Terra das Cataratas desde 2014. As obras no local já estão a todo vapor e o bar deve ser inaugurado entre o “fim de novembro e início de dezembro”, diz Liandra Bertoluci, que trabalha na área comercial do Dreamland.

A câmara fria terá cerca de 150 m² e deve permanecer entre -9ºC a -12ºC. Uma novidade é mobilidade do espaço. De acordo com Liandra, a decoração do atrativo não será permanente, o que possibilitará que o turista visite o local sem “enjoar”. Outro diferencial é o tempo de permanência dentro do local. “Não teremos sessões, o visitante poderá ficar quanto tempo quiser lá dentro, será livre. Além disso, a capacidade de pessoas por vez, dependerá do tipo de decoração que estiver naquele momento. Haverá vezes que o espaço comportará cerca de 40 pessoas como poderá ter outras que comportem até 70”, afirma.

Assim como os outros bares, o local oferecerá drinks, música ao vivo e vestimentas especiais. “Para as crianças, teremos chocolate frio”, revela.

Os valores de entrada ainda não foram definidos, entretanto, Liandra acredita que seja o mesmo preço dos outros três atrativos do local (Vale dos Dinossauros, Museu de Cera e Maravilhas do Mundo), que custa R$ 50 individualmente. “Teremos um combo diferenciado para a visitação dos quatro atrativos, com certeza”, finaliza.