A largada do ranking 2017 da tradicional Pesca entre Amigos do Iate Clube Lago de Itaipu (Icli) será no próximo domingo, dia 19de fevereiro, em Foz do Iguaçu. Mais de 100 pescadores são esperados para competição de pesca ao Tucunaré que tem por objetivo divulgar/incentivar a pesca esportiva e o potencial turístico do reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu.Até o mês de outubro estão programadas seis etapas com participação de sócios do clube e pescadores dos municípios lindeiros do Lago de Itaipu.

De acordo com o regulamento, cada equipe poderá inscrever até 3 (três) participantes, sendo que um será designado como reserva. Esse reserva será livre e não poderá integrar outra equipe durante o ranking 2017. Será permitido somente 2 (dois) pescadores por embarcação. A substituição do participante da dupla será permitida somente por motivo grave e autorizado pela comissão organizadora. O sistema de pontuação será de 01 (um) ponto para cada centímetro do peixe, mais 200 (duzentos) pontos por peça capturada e 200 (duzentos) pontos extras se conquistar o maior peixe em centímetro entre os participantes da etapa.

Em cada etapahaverá o sorteio de um motor elétricoMercury e diversos brindes. Os pescadores que participarem de cinco (5) das seis (6) etapas irão concorrerno dia 19 de novembro no sorteio de um motor Mercuryde 60HP 4 tempos, uma lancha CLASSICda MegaBass e uma carreta FORTCAR galvanizada(para embarcação)com reboque para barco até seis metros. O regulamento prevê a premiação com troféus para a dupla de pescadores classificadas do1º ao 10º lugar e para o Maior Peixe em todas as etapas.

Os valores de inscrição para a 1ª etapa da Pesca entre Amigos estão assim definidos: confirmação de inscrição até a quinta-feira (16/2) será R$ 200,00 e a partir desexta-feira até domingo, R$ 250,00.O valor inclui o café da manhã e o almoço para dois pescadores. A programação do evento prevê o café da manhã a partir das 6 horas, largada do píer do ICLI às 7 horas, com chegada ao ponto de pesagem até às 14 horas. O regulamento completo da competição está disponível na página www.icli.com.br, na aba “O Clube” em Documentos/Resoluções.

Mais informações por e-mail ou no telefone (45) 3577-1315.

Calendário do ranking 2017 da “Pesca entre Amigos ao Tucunaré” do Icli:

1ª. Etapa: 19/2/2017

2ª. Etapa: 23/4/2017

3ª. Etapa: 21/5/2017

4ª. Etapa: 27/8/2017

5ª. Etapa: 24/9/2017

6ª. Etapa: 22/10/2017

