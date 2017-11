A Associação Paranaense de Medicina do Trabalho promove, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, em Foz do Iguaçu, a XXXII Jornada Paranaense de Saúde Ocupacional e o V Congresso Paranaense de Medicina do Trabalho. O evento reúne renomados palestrantes de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e é aberto a Médicos do Trabalho, estudantes e residentes, além de gestores de recursos humanos e demais profissionais que atuam com segurança e saúde ocupacional.

A programação inclui quatro cursos pré-congresso que, separados entre as temáticas clínica e de gestão em Medicina do Trabalho, irão abordar questões relativas a perícias trabalhistas, ergonomia, retorno sobre investimento em saúde e medicina baseada em evidências. Os cursos serão realizados no dia 30 de novembro, seguidos da cerimônia de abertura, que terá conferência magna com a palestra “Planejamento e operacionalização das ações de saúde para operações na Antártida”, proferida por Paulo Rebelo, do Rio de Janeiro. Encerrando o primeiro dia haverá um coquetel de confraternização.

A Jornada e o Congresso ocorrem ao longo de todo o dia 1º de dezembro e também serão divididos em duas salas com as temáticas clínica e de gestão em saúde. Durante a manhã os assuntos abordados pelos palestrantes serão emergência em Medicina do Trabalho, com trauma em membros superiores e intoxicação por produtos químicos e seus efeitos, além da prevenção e tratamento de lombalgia ocupacional.

A caracterização técnica de pessoa com deficiência, orientações para estruturar e organizar um serviço em Medicina do Trabalho, o atual status do eSocial, assim como a relação de afastamento por CID com o investimento em condicionamento físico também estarão em discussão nas salas 1 e 2.

No período da tarde o foco se volta para trabalho em altura e espaços confinados, agroindustria, PCMSO e agrotóxicos. Ações voltadas a dependentes químicos, mapeamento epidemiológico, gestão de absenteísmo, vacinação e gestão documental em Medicina do Trabalho encerram os temas da Jornada e do Congresso. Por fim serão apresentados os trabalhos científicos.

“Neste ano escolhemos duas vertentes para aprofundar, que são as maiores competências requeridas aos médicos do trabalho: a atenção médica direta ao trabalhador e a gestão da saúde na sua relação com o trabalho. Ambas demandam ações diretas das equipes de saúde e gestão para gerarem resultados eficazes aos trabalhadores e à sociedade”, explica o Presidente da XXXII Jornada e V Congresso Paranaense, Dr. João Carlos Lozovey.

As inscrições já estão abertas e têm desconto até o dia 20 de novembro. Todo o evento será realizado no Hotel Viale Cataratas.

Serviço:

XXXII Jornada Paranaense de Saúde Ocupacional e V Congresso Paranaense de Medicina do Trabalho

Data: 30 de novembro (cursos pré-congresso e cerimônia de abertura) | 01/12 (Jornada e Congresso)

Local: Hotel Viale Cataratas, Foz do Iguaçu

Mais informações e inscrições:http://www.congressoapamt.org.br.