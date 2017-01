A oitava etapa do Mutirão de Catarata que faz parte do Mutirão Paranaense de Cirurgias Eletivas e é organizado pela 9ª Regional de Saúde, Hospital Municipal de Foz do Iguaçu (HMFI) e Secretaria Municipal da Saúde (SMSA), irá acontecer nesse fim de semana (28 e 29).

Segundo o diretor Técnico da Cristalink, o médico Roberto Cacciari Filho, estão previstos 300 procedimentos para esses dois dias.

Todo o procedimento é feito no mesmo dia e não necessita de internação. O usuário realiza todos os exames pré-operatórios no Hospital Municipal e é encaminhado imediatamente para cirurgia, se for a indicação médica. Após o processo cirúrgico, os pacientes recebem toda a orientação da equipe responsável, para garantir o pós-operatório com tranquilidade e são beneficiados com um kit com óculos e colírio oftalmológico.

A recepção aos usuários será realizada a partir das 6h no ambulatório do Centro de Especialidades Médicas (CEM), na av. Paraná.

Catarata – Causada pela opacificação do cristalino, a catarata é a principal causa tratável de deficiência visual e afeta uma parcela importante da população com mais de 70 anos.

A correção da catarata traz ganhos diários e melhores resultados que vão além da saúde ocular, trazendo impactos importantes na saúde em geral do paciente.

Os fatores mais apontados na melhoria da qualidade de vida incluem ganhos na saúde física, no bem-estar, no otimismo. Além disso, todas essas conquistas resultam em ter uma vida com mais independência após a melhora da visão.