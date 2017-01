A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, coordenou nessa sexta-feira, 13, a segunda captação de múltiplos órgãos, realizada em 2017. A primeira foi feita na semana passada, 06.

A captação aconteceu durante toda a manhã e foi realizada após a autorização e o gesto de solidariedade da família de um paciente de 33 anos, que teve a morte encefálica confirmada através de exames realizados seguindo rigorosamente todos os itens descritos no protocolo específico. Foram captados rins e pâncreas.

“O êxito desse procedimento atribui-se ao esforço de uma equipe multidisciplinar, do diálogo com a família do doador e toda a estrutura da instituição, para receber a equipe responsável pela captação”, disse o Diretor-Geral do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, Raymundo Marques Machado.

Segundo a equipe da CIHDOTT, uma das dificuldades encontradas pela Comissão, se dá ao explicar para os familiares sobre a morte encefálica. “Eles observam o paciente, seu ente querido, respirando e, muitas vezes, se negam a acreditar que não há mais possibilidades de sobrevivência”. A equipe explica que a morte encefálica se constitui na interrupção completa e irreversível das atividades do cérebro. “Após o diagnóstico de morte encefálica, como resultado de um traumatismo craniano, tumor, derrame, entre outros problemas, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é bloqueado e o cérebro morre”, esclarecem.

Para ser um Doador

O passo principal é conversar com a família e deixar bem claro o desejo de ser doador. Não é necessário deixar nada por escrito. A doação de órgãos pode ocorrer a partir do momento da constatação da morte encefálica. Em alguns casos, a doação em vida também pode ser realizada, em caso de parentesco até 4º grau ou com autorização judicial (não parentes).