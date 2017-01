Iguaçuenses provam que Foz NÃO é uma das 5 cidades do país para se fugir do calor no verão

Nesta segunda-feira, 09, uma notícia do último dia 04, começou a circular nas redes sociais dos iguaçuenses: Foz do Iguaçu, estava em uma lista do site IG, como uma das 5 cidades do país para se fugir do calor neste verão.

Não podemos falar pelos outros municípios, mas quem escreveu sobre a Terra das Cataratas, das duas uma: ou nunca a visitou ou veio “fora de época”.

Tudo bem que a cidade é rodeada de água, temos aqui as Cataratas, a Itaipu e os rios Paraná e Iguaçu, mas estamos longe de sermos um município ameno no verão. O texto diz que ” as temperaturas giram em torno dos 22 graus durante o dia”. Mas, as temperaturas de ontem, 09, não me deixam mentir. Os termômetros registraram 40ºC. Para você entender o que eu estou falando, Foz é chamada carinhosamente de “Fornos do Iguaçu”! <3

Por isso, separamos alguns ‘desabafos’ de quem convive com o calor todos os dias, para mostrar que Foz, apesar de linda e cheia de água, é na verdade, calorenta até demais, confira:

Definitivamente, quando o oeste do PR resolve ser quente ganha bonito do PA. Tô com saudades daquele calor — Lucidalva (@LucianaLM) 27 de dezembro de 2016

É, pelo visto, algo errado não está certo na reportagem!

¯\_(ツ)_/¯