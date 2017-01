Os Vereadores eleitos para 17ª Legislatura tomaram posse em sessão solene na Casa de Leis, no domingo, 1º de janeiro de 2017. Após a Instalação da Legislatura, houve a eleição da Mesa Diretora e posterior a isso, a eleição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

A solenidade lotou a Câmara Municipal de autoridades, correligionários, familiares e amigos dos vereadores eleitos. A ex-Prefeita Ivone Barofaldi compôs a mesa no início da cerimônia e fez seu pronunciamento. “Parabenizo a todos os vereadores que chegam com a força total. Também sofri tanto quanto vocês nessa administração. Podemos mostrar que nós podemos ser diferentes. Temos muita gente boa no município. Procurei fazei tudo dentro do melhor que eu pude”, declarou a ex-prefeita Ivone Barofaldi.

Quem conduziu a sessão antes da eleição da mesa diretora foi a vereadora Nanci Rafagnin Andreola e o Vereador Celino Fertrin secretariou os trabalhos, procedendo o juramento a cada vereador.

Foram empossados os seguintes vereadores: Nanci Rafagnin Andreola – PDT; Protetor Jorge- PTB; Beni Rodrigues- PSB; Elizeu Liberato – PR; Rogério Quadros – PTB; Marcio Rosa- PSD; João Miranda- PSD; Inês da Saúde- PSD; Celino Fertrin- PDT e Jeferson Brayner- PRB.

A eleição da Mesa Diretora se deu por chapa única e foi eleita por 9 votos, a Vereadora Nanci Rafagnin Andreola votou Branco. A Chapa “Unidos Por Foz” venceu para ser a nova mesa diretora do Legislativo Iguaçuense. A Presidente é a Vereadora Inês da Saúde (PSD); Rogério Quadros (PTB)- 1° Vice Presidente; Jeferson Brayner (PRB) – 2° Vice-Presidente; Elizeu Liberato (PR) – 1° Secretário e Celino Fertrin (PDT) – 2° Secretário.

A Vereadora Inês da Saúde (PSD), nova Presidente da Câmara de Vereadores, fez seu pronunciamento na Tribuna. “Nunca me imaginei na cadeira de Prefeita nessa cidade. Eu almejava a cadeira de vereadora há muitos anos nessa cidade e consegui. Eu gostaria de um prefeito tomando posse junto conosco. Não houve transição de governo, então em partes meu coração se alegra e em parte se entristece. Houve um consenso entre os partidos. A escolha foi feita entre todos os vereadores. Aqui todos votaram de forma limpa, essa foi a escolha da mesa diretora. O meu compromisso é com vocês. Vou trabalhar com todas as minhas forças para reconstruir a nossa cidade, com uma vantagem: os vereadores comigo. Essa é a Câmara que todo prefeito gostaria de ter ao seu lado. Agradeço imensamente a Deus, a minha família”, declarou.

COMISSÕES PERMANENTES

As Comissões permanentes foram eleitas por chapa única. A definição ficou a seguinte: