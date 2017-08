Três cursos de extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) estão com inscrições abertas até este fim de semana. As aulas são ministradas por professores e estudantes da Universidade e são voltadas para a comunidade de Foz do Iguaçu e região. Os cursos são totalmente gratuitos.

Espanhol para profissionais de Turismo

O curso “Pluralidade linguística na Tríplice Fronteira: curso intensivo de Espanhol” tem como objetivo desenvolver as diferentes competências necessárias para que os alunos possam usar o espanhol falado no âmbito do Turismo, de modo a contribuir para a capacitação linguística de jovens profissionais. O curso terá duração de três meses e ocorrerá de agosto a outubro. As aulas serão aos sábados, das 10h às 12h, no Centro da Juventude do Município de Foz do Iguaçu, situado no bairro Jardim Naipi. Inscrições até sexta-feira, 25, pelo link.

Língua e Cultura haitianas

O curso intitulado “Kreyòl ayisyen: kreyòl pale, kreyòl konprann!”, traduzido para o português como “Crioulo haitiano: crioulo falado, crioulo entendido!”, pretende oferecer formação linguística inicial e sensibilização à língua-cultura crioula haitiana na região da Tríplice Fronteira. Para isso, serão oferecidas aulas presenciais na Unila e outras atividades de divulgação. Estão previstas aulas semanais de 4 horas/aula, para turmas de 20 estudantes. Inscrições até sexta-feira, 25, pelo link.

Método Paulo Freire para formação de adolescentes

Com 30 horas/aula, este curso destina-se a professores da Educação Pública da Tríplice Fronteira. Ele pretende ser um espaço para entender os fundamentos do método dialógico do professor Paulo Freire, bem como as formas possíveis de aplicá-lo nos atuais sistemas pedagógicos. As aulas devem acontecer entre os meses de agosto e novembro. Inscrições até sábado, 26, pelo link.