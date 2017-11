Um natal diferenciado em Foz do Iguaçu. É isso que o iguaçuense e o turista podem esperar da festa deste fim de ano, na cidade.

Com muita interatividade e iluminação, o evento promete surpreender o grande público. A Praça da Paz, no centro, e o Gramadão da Vila A, serão os palcos desta grande festa. A decoração na praça, por exemplo, terá um túnel de luzes de 60 metros, que tocará músicas natalinas. O local ainda terá um presépio, uma árvore de boas intenções, uma caixa de presentes gigantesca e uma árvore de luzes de 15 metros de altura. A praça também abrigará a casa do Papai Noel e a fábrica do Noel, onde serão entregues doações.

A programação cultural acontece de terça a sexta, na Praça da Paz, e no sábado e domingo, no Gramadão da Vila A. A abertura do Natal será realizada no dia 30 de novembro, com o espetáculo de natal da Cia Arte e Manha, de Guarapuava. Após a apresentação, acontecerá a chegada do Papai Noel e a entrega da chave da cidade.

No dia 02 de dezembro, o Gramadão da Vila A recebe a apresentação do espetáculo “Um encanto de natal” com a Cia Sorriso com Arte, de Santa Maria/RS. A programação segue até o dia 22 de dezembro.

O evento de Foz do Iguaçu está sendo realizado pela Prefeitura, em parceria com Convention & Visitors Bureau e Itaipu Binacional. “O valor orçamentário da prefeitura para a realização do natal 2017, gira em torno de 700 mil reais. Mas, isso não é um gasto, é um investimento, para que possamos fazer do natal de Foz um evento que seja registrado anualmente no calendário turístico da cidade. A festa será muito mais chamativa e esperamos que o público possa apreciar”, finaliza o prefeito Chico Brasileiro.