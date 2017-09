Os fãs de Apple no Brasil podem comemorar. O iPhone 8 e o 8 Plus, já estão disponíveis em algumas lojas de Cidade do Leste, no Paraguai. Este não é o lançamento oficial dos aparelhos, mas os lojistas da cidade paraguaia compraram algumas unidades e estão revendendo-as em CDE. As empresas Cellshop, Compubras, Pioneer Internacional, Madrid Center, e Mega Eletrônicos são autorizadas a comercializar produtos Apple.

No caso do iPhone X, já existe data oficial para chegar em Cidade do Leste. No dia 27 de outubro será o lançamento mundial do smartphone, que tem disponibilidade no dia 3 de novembro e deve chegar ao Paraguai no dia 7 de novembro, diz o site Foz do Iguaçu Destino do Mundo. A confirmação é do diretor de marketing da Roma, distribuidora autorizada da Apple no Paraguai, Gilberto Filho. O preço sugerido é de U$ 1050.

“A recomendação é que o turista se atente ao serial do iPhone, que é possível consultar no site da Apple. Serial com final LL significa é um produto americano, o final LZ é Latino Americano, com garantia Apple em toda a América do Sul e final BZ é do Brasil, que já possui toda a regulamentação para funcionar no Brasil sem nenhum tipo de problema”, explica Gilberto.

De acordo com o diretor, essa orientação se aplica a qualquer aparelho, tanto aparelhos novos quanto os novos recondicionados. “O turista deve se atentar onde compra, se a loja é realmente autorizada Apple, qualquer loja que vende iPhone com um custo baixo ou que vem escrito: sem garantia, não é um iPhone da Apple, a gente recomenda que o turista nunca compre apenas pelo preço, sem garantia. Pois só não tem garantia quando não é uma importação oficial. Sempre olhe a referência da loja, qual a penetração dela no mercado Paraguaio, quanto tempo de mercado, quantas marcas ela tem com garantia”, frisa.

No Brasil ainda não há uma previsão para a chegada dos novos smartphones. Segundo o jornal “O Estado de S. Paulo” a Apple confirmou que os novos dispositivos chegam ao Brasil ‘ainda’ em 2017, sem especificar uma data.

iPhone 8 e iPhone 8 Plus

Com tela IPS LCD de 4,7 polegadas, o iPhone 8 traz o processador A11 Bionic, 2GB de RAM, câmera traseira simples de 12 megapixels e câmera frontal de 7 megapixels.

O iPhone 8 Plus traz tela de IPS LCD de 5,5 polegadas, processador A11 Bionic e provavelmente 3 GB de RAM (informação ainda não confirmada pela Apple). Ele conta com câmera traseira dupla de 12 megapixels, câmera frontal de 7 megapixels.

Valores

Em relação aos preços, com base nos valores dos Estados Unidos, o iPhone 8 de 64 GB custará US$ 699 (cerca de R$ 2.200) enquanto o modelo com 256 GB sai por US$ 849 (cerca de R$ 2.600). O iPhone 8 Plus tem modelos à venda por US$ 799 (cerca de R$ 2.500 mil) e US$ 949 (cerca de R$ 3.000). Por fim, as duas variantes do iPhone X serão vendidas por US$ 999 (cerca de R$ 3.100) e US$ 1.149 (cerca de R$ 3.600).

Fontes: Blog da Loumar Turismo e Foz do Iguaçu Destino do Mundo.