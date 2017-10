O número de turistas que esteve em Itaipu durante o feriado prolongado da Padroeira do Brasil (12 a 15 de outubro) superou as previsões do Complexo Turístico Itaipu (CTI). Pelo lado brasileiro da usina passaram 11.795 visitantes, quase 40% a mais do que a projeção inicial, de 8.500 pessoas. Durante o período, houve saídas extras para os principais atrativos, como a Visita Panorâmica, e reforço nas equipes do CTI.

O dia de maior movimento foi sábado, 14, quando Itaipu recebeu 4.372 pessoas. Na quinta-feira, 12, Dia de Nossa Senhora Aparecida, foram computados 2.661 visitantes. A sexta-feira, 13, contou com 3.149 turistas. Já o domingo, 15, terminou com 1.613 visitas à usina. Os números não consideram as visitas institucionais ou as recebidas pela margem paraguaia da empresa.

Em 2016, o Complexo Turístico Itaipu recebeu 7.885 pessoas entre os dias 12 e 16 de outubro. A diferença é que, no ano passado, o feriado de 12 de outubro caiu em uma quarta-feira, fator que dificulta as folgas emendadas e viagens mais longas dos brasileiros.

Cataratas e ocupação hoteleira

No Parque Nacional do Iguaçu, que dá acesso ao lado brasileiro das Cataratas, foram 33.614 visitantes entre a última quinta-feira, 12, e o domingo, 15. Somente no sábado, 14, passaram pelo atrativo 10.009 pessoas.

O grande movimento turístico em Foz também teve reflexo no setor hoteleiro da cidade. Pesquisa do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (SindHotéis), feita nove dias antes do início do feriadão, já apontava uma taxa de ocupação de 89% dos leitos disponíveis na cidade.