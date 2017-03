A prefeita interina Inês Weizemann recebeu na tarde de ontem, 10, o secretário de estado da saúde, Michele Caputo Neto, para inauguração da Unidade Básica de Saúde do Jardim Jupira. No evento também estiveram o superintendente estadual de saúde Juliano Schmidt Gevaerd, o diretor da 9ª regional de saúde Ademir Ferreira, a secretária municipal de saúde Luz Marilda Cardona e ex-prefeita Ivone Barofaldi representando a casa civil do Paraná.

Com a inauguração os atendimentos à população passam a ser feitos em local amplo e o município deixa de pagar aluguel pelo espaço onde antes funcionava o atendimento básico de saúde. A nova Unidade de Saúde tem 587 metros quadrados de área construída e conta com ambientes para atendimento nas áreas de odontologia, vacinas, inalação, procedimentos e sete consultórios para atendimento médico.

A prefeita Inês Weizemann agradeceu o apoio de toda a equipe envolvida em um esforço de três dias para entregar a unidade de saúde à população. “A forma como a equipe se doou com muito esforço para abrir essa unidade é gratificante. Chegamos aqui na quarta-feira e o local estava fechado e cercado pelo mato e na hora senti que era um descaso com o povo. Você imagina a população e os funcionários estarem em um lugar sem as condições adequadas e uma unidade desse porte à disposição. Essa é a primeira unidade e temos mais duas. Vamos ver a possibilidade de inaugurá-las no meu mandato ainda”, disse.

O secretário estadual de saúde, Michele Caputo Neto, destacou a importância da inauguração argumentando que a saúde precisa ser organizada na base do sistema, que é a Unidade Básica de Saúde. “Aqui você tem o programa materno infantil. Você atende o idoso, o diabético e o hipertenso de forma preferencial. O que se organiza aqui traz mais resultados imediatos com maior economia. Além disso, ainda em março teremos liberados mais R$115 mil em equipamentos básicos para esta e outras unidades”, anunciou.

A Secretária Municipal de Saúde, Luz Marilda Cardona, completa que a unidade “representa a possibilidade de um atendimento digno e com respeito ao cidadão, com as condições que as pessoas merecem e com a possibilidade de ampliação dos programas que podem ser implementados”.

De acordo com a diretora do Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Lisete Palma de Lima, a unidade inicia atendendo das 7h às 13h30 com expectativa de ampliação de horário em breve. “Vem a equipe para cá e estamos contratando um médico e vamos manter o mesmo ritmo acrescentando a consulta médica regularmente”, explicou.

Domingos Fernandes Silva, morador do bairro e do membro do Conselho Municipal de Saúde, “a inauguração é uma realidade que a gente lutava há 14 anos que viesse pra cá. Agora foi falado e foi cumprido. Na outra unidade era precário, mas os funcionários atendiam. A comunidade sempre almeja o melhor, mas hoje a nossa comunidade está alegre e satisfeita”, finalizou.