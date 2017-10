O maior bar de gelo permanente do mundo, IceBar Brasil, está prestes a inaugurar em Foz do Iguaçu. Funcionários trabalham a todo o vapor para que o mais novo atrativo da fronteira, abra as portas no dia 10 de outubro, às 20h.

Na tarde desta sexta-feira, 06, estivemos no local para acompanhar de perto o andamento das obras. Dentro do bar, barras de gelo cristalinas estão sendo instaladas. De acordo com o gerente Luiz Moreira, o atrativo ainda terá um food truck, música ao vivo e drinks variados, tanto open bar, quanto à venda. “A nossa ideia é ter um lugar diferente e ousado, que surpreenda o visitante”, diz Moreira.

O ambiente de 125 metros quadrados, comporta até 90 pessoas, entretanto, o local trabalhará com cerca de 60 visitantes a cada sessão de 40 minutos. O local funcionará a uma temperatura de -15ºC. Entretanto, o atrativo fornece vestimentas especiais ao turistas, como luvas e casacos. “Teremos também botas para alugar, caso a pessoa venha desprevenida, com um calçado aberto”, explica o gerente.

O atrativo contará ainda com uma máquina de neve, que funcionará cerca de 10 minutos a cada sessão. Outro diferencial será as matinês. “Todas às sextas e sábados, no período da tarde, os adolescentes poderão juntar os amigos para fazer uma festa, sem a presença de adultos. Serão servidos salgados e refrigerantes. Este serviço deverá ser reservado com antecedência”, ressalta.

Valores

Para desfrutar do atrativo, o visitante precisará desembolsar R$ 60 a entrada integral. Morador de Foz do Iguaçu, terá tarifa diferenciada, R$ 30. O mesmo valor é válido para idosos e estudantes (mediante comprovação), e crianças e jovens entre 8 e 16 anos. Menores de oito anos, acompanhados de um adulto, não pagam entrada.

Horário de Funcionamento

O bar funcionará das 14h até 1h. Já a loja, das 10h até 00h.