A Orquestra Filarmônica Unicesumar vem pela primeira vez a Foz do Iguaçu no próximo domingo, 19, para um concerto no Marco das Três Fronteiras, a partir das 19h. Com repertório diversificado, a orquestra apresentará ritmos bem conhecidos do público. “Faremos um repertório contendo obras clássicas conhecidas do grande público, temas de filmes e também músicas populares brasileiras. Mesmo quem nunca assistiu a uma apresentação de orquestra terá a percepção e reconhecerá as músicas que estamos tocando”, afirma o maestro Davi Oliveira.

O concerto será realizado no estacionamento do Marco das Três Fronteiras e a entrada será gratuita. Já para o morador de Foz que quiser aproveitar e conhecer a atração, basta levar o comprovante de residência. Para moradores de outra cidade a entrada no atrativo turístico custa R$ 19,30. Crianças de a 11 anos, estudantes brasileiros e idosos brasileiros a partir de 60 anos pagam meia entrada.

A Orquestra Filarmônica Unicesumar (OFUC) foi criada em janeiro de 2003 pelo Reitor Wilson de Matos Silva, sob a coordenação do Maestro e Diretor Artístico Davi Oliveira. Mantida pelo Unicesumar – Centro Universitário Cesumar de Maringá/PR, a OFUC iniciou seus ensaios em fevereiro do mesmo ano de nascimento e, sua primeira apresentação aconteceu no dia 17 de março de 2003, nas dependências da própria instituição.

Gravações

A Filarmônica já gravou vários CDs e DVDs ao vivo na cidade de Maringá e alguns pontos altos marcaram a trajetória da OFUC, um deles, a gravação dos “Temas de Filmes” em 2012 no Teatro Guaíra de Curitiba-PR, com a capacidade do teatro esgotada. O Maestro Davi Oliveira assumiu o cargo de diretor artístico e regente titular da OFUC em 2003. Ele já participou de festivais com o maestro Daysuke Soga de Tóquio e de diversos master class com outros regentes renomados como Carlos Alberto Pinto Fonseca, Ângela Pinto Coelho, Ernani Aguiar, Lutero Rodrigues, Abel Rocha, Elena Herrera Peraza, entre outros.

