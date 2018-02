Desde o dia 10, moradores de Ciudad del Este, no Paraguai, e de Puerto Iguazú, na Argentina, estão pagando tarifa reduzida para visitar os cinco atrativos do Complexo Dreamland Foz, em Foz do Iguaçu: Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Dreams ice bar, Vale dos Dinossauros e Super Carros.

Com tarifa reduzida, o ingresso custa R$ 25 para o Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e Vale dos Dinossauros. No Dreams ice bar, a entrada custa R$ 35. No Super Carros, a partir de R$ 90.

Para receber o benefício, o visitante deve apresentar um comprovante de residência e um documento pessoal com foto. Do contrário, pagará tarifa normal: R$ 50, com exceção do Super Carros. Também há descontos especiais na compra do passaporte completo.

“Moramos em Ciudad del Este e sempre queremos visitar os atrativos de Foz, mas como pagamos valor cheio, às vezes, fica um pouco caro, principalmente, se vem a família toda”, disse a manicure Albi Ortiz. Com essa promoção, Albi acredita que não apenas ela, mas muitos outros paraguaios vão atravessar a fronteira com mais frequência para aproveitar as belezas de Foz.

Para a gerente do Dreamland Foz, Paula Haito, a ideia da tarifa reduzida é justamente para atrair esses turistas. “Apesar de morarem em outros países, eles são nossos vizinhos. Nada mais justo que conceder desconto para quem divide, inclusive, alguns dos nossos atrativos”, afirmou.

Lindeiros

Além dos moradores de Ciudad del Este e Puerto Iguazú que passaram a pagar meia entrada para visitar o Dreamland Foz, tem o benefício as pessoas que moram em Foz do Iguaçu, nos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e ao Parque Nacional do Iguaçu. Também pagam tarifa reduzida crianças, idosos e professores.

Confira quais são os municípios

Lindeiros ao Lago de Itaipu – Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Itaipulândia, Entre Rios do Oeste, São José das Palmeiras, Santa Helena, Diamante D’Oeste, Missal, Mundo Novo (MS), Guaíra, Terra Roxa, Mercedes, Marechal Cândido Rondon e Pato Bragado.

Lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu – Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Serranópolis do Iguaçu, Matelândia, Ramilândia, Céu Azul, Vera Cruz do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Lindoeste, Santa Lúcia, Capitão Leônidas Marques e Capanema.

Os atrativos

Com temperatura a -11ºC, o Dreams ice bar, considerado o maior bar de gelo do mundo, faz os visitantes esquecerem o calor de Foz do Iguaçu, uma das cidades mais quentes do Brasil. E, ainda, viverem uma experiência gelada. O bar conta com uma estrutura de mais de 300 metros quatros, desses, 150 somente de área gelada. Os bancos, balcões, mesas, cadeiras e copos são esculpidos em gelo cristalino. O cenário pode mudar a qualquer momento. Com uma máquina exclusiva, o bar produz suas próprias esculturas.

Para se divertirem com tranquilidade na pista de dança e tomar licores artesanais, produzidos por agricultores locais, adultos e crianças recebem jaquetas especiais. O Dreams ice bar funciona das 8h às 23h.

No Vale dos Dinossauros, os visitantes podem percorrer uma trilha ao ar livre em meio a 20 dinossauros animatrônicos com movimentos e sons, relembrando o período pré-histórico. O maior deles é um T-Rex com cerca de 12 metros de altura.

O Museu de Cera conta 90 personalidades do cinema, da televisão, do esporte, da política e da história do Brasil e do mundo, divididos em 16 cenários com as estátuas de cera. Todas em tamanho real.

No Maravilhas do Mundo, é possível conhecer os principais monumentos do mundo em miniatura. Entre eles o Coliseu, na Itália e Arco do Triunfo e Torre Eiffel, na França.

O Super Carros é uma opção para os apaixonados por velocidade e adrenalina. Nele, é possível pilotar ou andar como carona em belos carros esportivos: Chevrolet Camaro SS, Ford Mustang GT Premium e Ferrari F360 Modena F1. O passeio dura em média 20 minutos.