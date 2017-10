A menos de três meses do final do ano, Foz do Iguaçu está próxima de atingir um recorde no movimento de turistas. A expectativa é ultrapassar a marca história de 1.642.093 visitantes. Para se ter uma ideia, de janeiro a setembro, o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, já registrou a entrada de 1.291.670 pessoas.

O número é 16.23% maior comparado ao mesmo período do ano passado, quando 1.111.346 pessoas visitaram a unidade de conservação. “O incremento da visitação também é favorecido pelos feriados prolongados no país, obviamente sem esquecer que o destino possui atrativos de qualidade, e pelo bom trabalho de promoção turística das instituições da gestão integrada”, disse o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Felipe Gonzalez.

O mês de setembro também foi positivo em comparação com o mesmo período de 2016. Houve um acréscimo de 8% no movimento de turistas. Só em setembro 158.462 visitantes entraram no PNI.

Feriado com otimismo

Neste feriado prolongado de 12 a 15 de outubro, da “Padroeira do Brasil”, o Parque Nacional preparou um atendimento diferenciado para receber o público. Até o domingo, 15, a unidade abrirá uma hora mais cedo, às 8 horas e o horário de fechamento está mantido às 17 horas.

Além do horário especial, o chefe do Parque, Ivan Batiston informou que será feito um aumento de efeito e da frota para atender a demanda de turistas, e que a expectativa de visitação é superior ao feriado de 7 de setembro, quando mais de 35 mil pessoas passaram pelas Cataratas do Iguaçu.

“Nós vamos trabalhar em horário especial para atender a demanda, abrindo até domingo às 8h (uma hora mais cedo) e colocando alguns ônibus a mais para os visitantes”, conta Batiston. Atualmente a frota do parque conta diariamente com 18 ônibus e no feriado disponibilizará toda a frota, conforme a demanda.

O reforço acontecerá também no setor de monitores. “Nós vamos aumentar o número de monitores para esse feriado, e vamos acompanhar o volume de pessoas pelas informações na cidade, se necessário, abriremos mais dias mais cedo”, acrescenta.