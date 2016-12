Durante a sessão desta quinta-feira, 20, que empossou 10 suplentes na Câmara de Foz do Iguaçu, conversamos com o vereador Nilton Bobato (PC do B), único que até o momento, não teve seu nome citado na Operação Pecúlio da Polícia Federal.

Como é do conhecimento da maioria da população, 12 dos 15 vereadores da cidade foram presos (10 preventivos e 02 temporários) e outros 02 foram levados à Polícia Federal para prestar esclarecimentos na última semana.

Por causa dos acontecimentos políticos da cidade (o escândalo na Câmara e a impugnação de Paulo Mac Donald Ghisi, que não poderá assumir a prefeitura em 2017), o nome do Bobato surgiu forte nas redes sociais como um futuro candidato para tomar à frente do Executivo em uma nova eleição (ainda sem data definida).

Questionado sobre sua possível candidatura, o vereador é favorável a ideia. “Quando a regra da nova eleição for definida, meu nome estará à disposição da cidade. Nós estamos discutindo isso com o partido, com os apoiadores. Eu não tenho como ser candidato, porque não existe eleição ainda. Mas, assim que estiver definida, meu nome estará à disposição”, disse Bobato.

O vereador ainda se comentou sobre a Operação Pecúlio. “Eu avalio fatos como este com tristeza. É triste ver o Poder Legislativo envolvido em todas as denúncias e em tantos processos como este. Eu espero que o Poder Judiciário trabalhe o mais rápido possível, para que os fatos sejam esclarecidos e para que todos tenham chances de defesa. Que a cidade ganhe com isso e que todo o processo seja benéfico para Foz do Iguaçu”, concluiu.