A Secretaria Municipal de Educação deu início ao chamamento de 75 professores aprovados no concurso público de 2016, para assumirem novas turmas nos CMEIs em funcionamento.

A previsão é ampliar o número de vagas disponíveis em cada uma das 37 unidades em funcionamento, para que o Município possa atender às famílias que hoje estão cadastradas na lista de espera.

Os professores convocados deverão se apresentar no próximo dia 02 de março para receber a capacitação inicial e o encaminhamento para comparecer, no dia 06, aos seus novos locais de trabalho.

“Estamos adotando medidas que visem enfrentar essa carência por vagas nos CMEIs e oportunizar que muitas famílias consigam matricular seus filhos”, disse o secretário municipal de Educação, Fernando Ferreira Souza Lima.

CMEI Rubem Alves

As obras de restauração na estrutura do CMEI Rubem Alves ainda não foram finalizadas. Além do atraso na execução, há questões contratuais que precisam ser discutidas com as Secretarias de Obras, Planejamento e com a Procuradoria Geral do Município, pois o contrato com a empresa vencedora da licitação expirou e não foi renovado em tempo hábil pela administração anterior.

Será feito um levantamento das etapas que precisam ser finalizadas, com destaque para as instalações elétricas e obras de alvenaria realizadas no prédio.

Após esta liberação é que a Secretaria da Educação poderá entrar em contato com as famílias e iniciar o processo de matrículas naquela unidade.

O CMEI Rubem Alves, localizado no Jardim São Paulo, tem uma capacidade instalada para o atendimento de 500 novas vagas na modalidade Educação Infantil. O prédio, que começou a ser construído há mais de quatro anos, teve boa parte da obra finalizada, mas por ter ficado abandonado por muito tempo, passou por ação de vândalos, sem nunca ter sido inaugurado de fato.

A Secretaria Municipal de Educação espera que num curto período de tempo consiga resolver todos estes detalhes administrativos para, finalmente, ofertar a estrutura à comunidade.

“Sabemos da importância que abertura deste Centro tem para a região do Jardim São Paulo. Nós conseguiríamos avançar muito no combate ao déficit de vagas que hoje existe na educação infantil. Mas para isso dependemos de prazos legais e trâmites administrativos que não podem ser eliminados. Precisamos seguir todos os rigores para garantir a segurança das crianças”, defende o secretário, que enfatiza: “É uma pena o prédio ter ficado abandonado por tanto tempo, agora estamos tentando conduzir essa situação da melhor forma possível”.