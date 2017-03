A Oda Vinoteca já programou o Ciclo de Degustação de Vinhos para este ano. Serão oito famosas bodegas (vinícolas) argentinas que trarão seus melhores produtos, entre brancos, tintos, rosês e espumantes. As degustações acontecerão sempre no Muá Resto, anexo ao Yvy Hotel de Selva, em Puerto Iguazú.

Para o dia 20 de março está programada a vinda da bodega Los Haroldos, de propriedade da Família Falasco, com a linha de vinhos e espumantes ganhadoras de vários prêmios.

Nos dias 6 e 7 de abril será a vez da bodega Huarpe Wines promover a degustação. Ela está situada em Agrelo, em Mendoza, aos pés das Cordilheiras dos Andes, onde produz vinhos há mais de um século.

Em maio será a segunda vez da degustação da bodega Piedra Negra – Lurton em Puerto Iguazú, que acontecerá nos dias 6 e 7. De propriedade de François Lurton os vinhos da bodega vêm conquistando cada vez mais o mercado argentino e no exterior.

No dia 23 de junho chega a vez da bodega Mauricio Lorca, situada no Vale de Uco, Mendoza. A bodega é um projeto paralelo de Lorca, famoso winemaker mendoncino que produz os vinhos Poetico, Fantasia e Opalo. Em seguida, no dia 24 a apresentação será da bodega Henrique Foster.

Em julho a degustação fica por conta da bodega RJ Joffré nos dias 6 e 7, e da Altupalka nos dias 27 e 28. A RJ Joffré é produtora de uma linha de seis marcas de vinhos, entre elas a Joffré Experience of Terroir e Passion 4. Enquanto a Altupaka será um dos representantes dos vinhos da Província de Salta, conhecida pela excelência vitivinícola.

O Ciclo de Degustação fecha nos dias 3 e 4 de agosto com a degustação dos vinhos da bodega Chañarmuyo, representante da Província de La Rioja e conhecido pela produção da linha KEO.

Como funciona

As degustações acontecem em jantares no Resto Muá, anexo ao Yvy Hotel de Selva, localizado em plena floresta de 600 hectares, a caminho das Cataratas do Iguazú, na Argentina. Normalmente são servidos drinques de boas-vindas, vinhos de entrada, prato principal e sobremesa, sempre com as explicações do enólogo ou sommelier da bodega convidada. Os vinhos apresentados podem ser adquiridos para ser consumidos no local ou para levar, sempre com bons descontos. A noite é encerrada com show de tango onde o público é convidado para arriscar um passo com os bailarinos. Diversão garantida.

Oda al Vino

Já em setembro acontece a terceira edição da expo “Oda al Vino”, a mais famosa feira de vinho da Província de Misiones e que acontece nos dias 1º e 2, em Puerto Iguazú, reunindo dezenas de bodegas argentinas. Em 2016 a feira reuniu mais de 1,2 mil pessoas e contou com a participação de 70 empresas vitivinícolas, vindas das regiões de Mendoza, Salta, Patagônia, San Juan e La Rioja. As novidades da expo “Oda al Vino” serão apresentadas em breve.

Mais informações sobre o calendário de eventos da Oda Vinoteca, podem ser obtidas através do email: ventas@odavinoteca.com.ar.