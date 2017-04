O Shopping Catuaí Palladium, em parceria com a Faculdade Uniamérica, promove a neste sábado, 08, e domingo, 09, a “Orientação para Declaração do Imposto de Renda Física Urbano”. A ação gratuita será realizada também nos dias 15, 16, 21, 22 e 23 de abril no horário de funcionamento do shopping localizado na Avenida das Cataratas, principal corredor turístico de Foz do Iguaçu. Será uma oportunidade do público esclarecer dúvidas e fazer na hora a declaração de pessoa física com orientação acadêmica do curso de Ciências Contábeis e apoio institucional da Receita Federal. O evento faz parte do planejamento de anual do shopping que contempla diversas ações especiais para a comunidade de Foz do Iguaçu e região.

“Essa ação despertou um interesse muito grande nos alunos, por se tratar de uma oportunidade de aprendizagem efetiva, onde iremos aplicar o conhecimento e legislação específica de Imposto de Renda de maneira ativa na orientação e elaboração de declarações para a sociedade em geral. Cada contribuinte que comparecer a ação acaba se tornando um exemplo real onde os alunos terão experiência de resolução de problemas reais, fortalecendo nosso objetivo de formação na prática”, destaca o professor André Antonio Baraldi, coordenador do curso de Ciências Contábeis.

As pessoas interessadas devem levar alguns documentos para fazer a declaração do imposto de renda no Shopping Catuaí Palladium, tais como: declaração do ano anterior; informe de rendimentos de todos os vínculos de emprego e ou renda, aposentadoria, instituições financeiras e corretoras de valores; informações de cônjuge e dependentes (Nome, CPF e data de nascimento); despesas médicas, odontológicas, de educação, pagamentos de pensão, previdência privada; documentos referente aquisição ou venda de bens (veículos, terrenos, casa, sala comercial, etc); informações ou documentos de dívidas contraídas e ou pagos no período; informações pessoais, dados bancários, endereço completo, formação profissional, telefone e e-mail; demais documentos que comprovem renda durante o exercício de 2016. Para quem vai declarar pela primeira vez, é importante levar todos os documentos referentes aos bens e direitos que possui.

Serviço:

Orientação para Declaração do Imposto de Renda/Pesssoa Física Urbano

Sábado (das 10h às 22h): dias 8, 15 e 22 de abril.

Domingo e feriado (das 14h às 20h): 9, 16, 21 e 23 de abril.

Local: Piso L2, próximo da Praça de Alimentação