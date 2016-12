Os turistas que desejam conhecer o lado argentino das Cataratas, terão que desembolsar mais dinheiro a partir de março de 2017.

As tarifas do Parque Nacional do Iguazú terão reajustes no próximo ano. A taxa do Mercosul, por exemplo, que é a que nós brasileiros pagamos, subirá de 250 pesos para 400, um aumento percentual de 60%.

A tarifa geral de 330 pesos, sobe para 500; Moradores do Mercosul de 250 passa para 400; Argentinos de 200 para 260; Crianças de 6 a 12 anos geral de 80 para 130 pesos; Crianças argentinas de 6 a 12 anos de 50 para 80 pesos; Moradores da Província, aposentados e pensionistas, de 40 subirá para 50 pesos; Moradores de Puerto Iguazú, pessoas com deficiência e crianças de 0 a 5 anos continuam com acesso gratuito. Confira a tabela atualizada:

As taxas só podem ser pagas na moeda local, ou seja, em pesos. Cartões de crédito e débito são aceitos no interior do PNI, mas não servem para o pagamento do ticket de acesso e nem do estacionamento. É necessário a apresentação do Documento de Identidade ou Passaporte na bilheteria no momento de adquirir sua entrada. O domicílio que conste nessa documentação será o único aceito para estabelecer a categoria de visitante, e assim definir o valor da entrada correspondente. O Parque Nacional do Iguazú é aberto todos os dias do ano.