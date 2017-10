O Parque Nacional do Iguaçu reabrirá o trecho de 200 metros da Trilha das Cataratas que foi bloqueado no dia 02 de outubro, como medida de segurança aos visitantes para avaliação e obras de melhorias. A reabertura é uma operação especial e exclusiva para o feriadão de 12 a 15 de outubro.

A visita monitorada será acompanhada por uma equipe técnica de geólogos, funcionários do parque, monitores e Polícia Ambiental. O monitoramento será desenvolvido durante todo o período do feriadão, com os técnicos no local, do início ao fim do trecho, que compreende do começo da bifurcação da trilha até a região próxima do acesso à Passarela das Cataratas. Depois do feriadão, na segunda-feira, 16, o trecho voltará a ser interditado para continuidade das obras.

Horário especial

O Parque Nacional do Iguaçu abrirá uma hora mais cedo, às 8 horas, durante o feriado prolongado, de 12 a 15 de outubro, da “Padroeira do Brasil” (Nossa Senhora Aparecida). O horário de fechamento do parque está mantido às 17 horas.

Serviço

Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu – feriadão

Quinta a domingo (12 a 15 de outubro): das 8h às 17h