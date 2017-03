Por meio de sua assessoria, o presidente da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), Vinícius Lummertz, confirmou a sua presença no 12º Festival das Cataratas. O evento – que no ano passado reuniu mais de 7 mil participantes – será realizado em Foz do Iguaçu nos dias 28, 29 e 30 de junho.

Além de ajudar a elevar o nível das discussões e atividades do Festival, a presença de Lummertz consolida a boa relação existente entre o presidente e o Destino Iguaçu. Ao reassumir a presidência do órgão, em julho do ano passado, por exemplo, ele reafirmou que, entre as metas de gestão está a criação das Áreas Especiais de Interesse Turístico, legislação que tramita na Casa Civil do governo federal. Essa medida interessa especialmente a Foz do Iguaçu, que seria a primeira cidade beneficiada com nova lei.

Um ano antes, durante a abertura do Festival das Cataratas, ele destacou o exemplo de Foz do Iguaçu como sucesso de destino turístico e detentora do primeiro lugar no índice de competitividade turística e reuniu-se com o trade turístico para discutir mecanismos para incrementar o fluxo de turistas na região. Um dos assuntos foi justamente a transformação de Foz em área especial de interesse turístico, o que garantiria, entre outros aspectos, legislação fiscal e tributária diferenciada e licenciamento ambiental simplificado, facilitando a atração de investimentos.

Na ocasião, o presidente disse que “Foz do Iguaçu é um exemplo de turismo nesse País. Ela prova que precisamos pensar formas novas, em parceria com o mercado, a exemplo do que é feito entre a cidade e a usina de Itaipu”, afirmou. Ele disse, ainda, que “Foz é um destino aberto a concessões e PPPs, por isso é esse sucesso”.

Em 2016, o então presidente da Embratur, José Antônio Parente, durante o Festival das Cataratas se comprometeu a dar grande divulgação ao Destino Iguaçu durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, e apoio à prorrogação da cota de isenção de impostos em gastos no exterior por via terrestre em US$ 300.

Festival

Mesmo com o cenário econômico conturbado vivenciado pelo Brasil, o 11º Festival de Turismo das Cataratas foi considerado um grande sucesso por parte dos organizadores. Nos 207 estandes da Feira de Turismo e Negócios, 1.767 expositores apresentaram 912 marcas, um retrato perfeito de diversos segmentos e o que há de melhor em produtos e serviços dos principais destinos nacionais e internacionais.

Já o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu – que incentiva a formação acadêmica e o fortalecimento da relação entre o mercado e as instituições de ensino – reuniu 1.155 estudantes de todo o Brasil e teve recorde no número de trabalhos submetidos (264) e aprovados (199).

12º Festival das Cataratas

O Festival das Cataratas é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo, com organização da De Angeli Feiras & Eventos.

Dias: 28, 29 e 30 de junho de 2017

Local: Rafain Palace Hotel &Convention

Foz do Iguaçu – PR – BR

(045) 3029-6603 / 99975-2402 (Tim)