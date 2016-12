Sete cursos de pós-graduação, entre especializações e doutorados, estão em articulação para 2017 no Parque Tecnológico Itaipu (PTI). Entre eles, já para o primeiro semestre, está prevista a abertura dos editais para o Doutorado Interinstitucional em Engenharia Elétrica, em parceria com Universidade São Paulo (USP) São Carlos, e para o Doutorado Interinstitucional em Desenvolvimento Regional, com a Unioeste – campus Toledo.

Quatro especializações estão com inscrições abertas até o dia 16 de janeiro do próximo ano pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), instalada no Polo Universitário Darcy Ribeiro do PTI. São elas: Especialização em Informática Instrumental Aplicada à Educação, Especialização em Práticas Educacionais em Ciências e Pluralidade, Especialização em Métodos e Técnicas de Ensino, e Especialização em Gestão Ambiental em Municípios. Ao todo, são 170 vagas para os cursos, realizados na modalidade semipresencial.

O índice de brasileiros com cursos de pós-graduação, que envolve as especializações, os mestrados e os doutorados, aumentou consideravelmente nos últimos anos, porém ainda existe uma grande demanda, especialmente em regiões do interior. Hoje, de cada 100 mil brasileiros, apenas sete possuem doutorado.

O PTI entende que a educação é essencial para impulsionar o desenvolvimento territorial sustentável. Para isso, investe em iniciativas de promoção da educação em seus diferentes níveis e para distintos públicos. Desde 2011, o Parque tem trazido para a região oeste do Paraná cursos de pós-graduação que atendem a demandas específicas da localidade. “Para o PTI é fundamental contar com mestres e doutores, pois dentro da lógica de um parque científico e tecnológico, precisamos ter conhecimento e o conhecimento precisa estar sempre sendo renovado. Esse processo se dá por meio da pesquisa”, destaca a gerente do programa PTI Educação e Cultura, Thaisa Praxedes de Oliveira.

Os programas de mestrado e de doutorado têm a pesquisa como base, gerando conhecimento, inovação e desenvolvimento. “Dentro do processo formativo tradicional, a pesquisa se adensa, ou seja, ganha relevância a partir dos mestrados e doutorados. Na região, há carência de pesquisadores em muitas áreas do conhecimento e por meio da articulação com universidades busca-se sanar essa lacuna”, pontua.

A definição dos cursos é feita após levantamento de demandas ou iniciativas das próprias universidades. Boa parte dos cursos são interdisciplinares, permitindo a participação de profissionais de áreas correlatas, oportunizando a entrada de maior número de interessados e a formação de pesquisas multidisciplinares. As capacitações são ofertadas por meio de parcerias com universidades federais e estaduais – aos estudantes, os cursos são totalmente gratuitos.

Além de gerar um diferencial para o currículo dos profissionais, com progressão acadêmica, qualificação e expertise para contribuição com avanços em pesquisas e resolução de necessidades locais, a vinda dos cursos traz consigo docentes que compartilham vivências e experiências de outras localidades, auxiliam na identificação de potencialidades, na estruturação de projetos e de novas parcerias.

“Os programas são estratégicos para a região. Com eles têm-se estabelecido uma rede de atores, que envolvem as universidades, governos, empresas e profissionais, para se adensar a massa crítica regional e o conhecimento em torno de determinados temas. Os próprios pesquisadores apontam e contribuem com o desenvolvimento de novos cursos”, explica Thaisa.

No âmbito do PTI, por meio da UAB e outras universidades, 15 cursos já foram realizados, entre especializações, mestrados e doutorados.