Entre as principais queixas de quem circulava pela Rodoviária de Foz do Iguaçu estava a falta de opções para tornar menos maçante o tempo de espera no terminal, mas as coisas estão mudando por lá. Para marcar o fim do ano, o Terminal Rodoviário de Foz do Iguaçu agora tem uma Praça de Alimentação. Uma das maiores redes de fast foods, o Subway, inaugurou uma franquia na tarde da última segunda-feira, 19, com opções para quem procura uma refeição rápida, gostosa e saudável. A primeira cliente foi uma turista que garantiu o seu lanche antes de embarcar para a cidade de Joaçaba (SC). “Gostei da transformação e todos estão de parabéns”, elogiou a assistente social, Miriam de Oliveira.

Depois de uma reforma completa, o Bud Café também já está de portas abertas, servindo lanches, sucos, cafés aos usuários que passam pelo local diariamente. “Antigamente só tinha empada, coxinha e pão de queijo, agora é diferente está mais variado e temos mais opções”, disse a manicure Gisele Tomachinski. Em breve novas operações vão reforçar ainda mais omix. É o caso de um café que inaugura nos próximos dias.

Atentos à retomada do turismo rodoviário, nos últimos meses, estabelecimentos como a farmácia e a revistaria também foram repaginados. Ambos mudaram de local e ganharam umlayout mais moderno. Atualmente, a rodoviária conta com sete lojas em funcionamento. Uma das lojas mais novas da rodoviária é especializada em malas, mochilas e bolsas para viagens. Também tem uma barbearia para quem quer fazer a barba ou cortar o cabelo ao desembarcar ou antes de pegar a estrada.

Para diversificar os negócios, a meta em 2017 é instalar uma casa lotérica e uma casa de câmbio, para isso a Administração está em negociação com outros empreendedores interessados em se instalar no terminal rodoviário. O objetivo é que os espaços atendam também quem mora e trabalha perto do terminal. “Os pontos de venda são bem localizados e gente é o que não falta por aqui, são consumidores que entre a compra do bilhete, o embarque e a partida dos ônibus precisam fazer um lanche, comprar uma revista ou um remédio, ou seja, estão dispostos a gastar”, afirma o diretor da Tarobá Construções, Renato Pena Camargo.

A empresa administra a rodoviária desde abril. O terminal está com novo visual, resultado das reformas, serviço de pintura e cuidados na manutenção que estão sendo feitos para que usuários desfrutem de melhor conforto. Os banheiros são completamente novos e uma das últimas melhorias foi no setor de Guarda Volumes