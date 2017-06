Foz do Iguaçu vai receber mais R$ 25,3 milhões para a ampliação do sistema de abastecimento de água. O anúncio foi realizado na última semana, pelo governador Beto Richa e pelo presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche. Os investimentos vão garantir o fornecimento de água potável para a população nos próximos 30 anos.

De acordo com Richa, desde 2011 a Sanepar já aplicou em Foz do Iguaçu R$ 110 milhões para os sistemas de água e de esgoto. “Aplicar em saneamento é investir em qualidade de vida”, comentou. O governador ainda lembrou das palavras do Papa Francisco e destacou que saneamento é condição para superar a injustiça social.

O prefeito Chico Brasileiro falou sobre a importância dos investimentos do Governo do Estado em Foz do Iguaçu. “Foz vive um momento delicado e precisa de investimentos em todas as áreas”, comentou.

Os valores anunciados serão aplicados em até 18 meses para melhorar o sistema de abastecimento de água da cidade. “A Sanepar se preocupa com a qualidade de vida dos iguaçuenses e investe para que todos os moradores tenham acesso à água de qualidade. Já investimos na instalação de uma nova captação de água, de novos reservatórios e agora vamos melhorar e ampliar o sistema de distribuição“, ressaltou Chaowiche.

As obras englobam a implantação de mais de 17 quilômetros de tubulação, entre rede de distribuição de água, anéis de distribuição e adutoras de água tratada. Elas serão executadas nas regiões da Vila Yolanda, Vila A e Centro. Ainda serão construídas quatro elevatórias de água tratada e obras elétricas que vão permitir a operação do sistema.

Além do anúncio de investimentos da Sanepar, o Governo do Paraná anunciou liberação de recursos do Fomento Paraná e BRDE, para obras de infraestrutura viária e na área de saúde. Estiveram presentes autoridades municipais, o secretário da Casa Civil Valdir Rossoni e o diretor de Meio Ambiente da Sanepar, Glauco Requião. Também participaram do eventos deputados estaduais.