O Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) abriu o processo eleitoral nesta quinta-feira, 19. A eleição escolherá a nova diretoria, o conselho fiscal e os representantes na Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) para o quadriênio 2018/2022. O pleito será realizado no dia 30 de novembro.

O processo teve início com a publicação do edital de convocação em jornais local e regional. O registro das chapas deve feito no prazo de cinco dias a contar da publicação do aviso na secretaria da entidade, que atende de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h; e no sábado, das 8h às 12h.

Conforme os artigos 4º e 5º do regulamento eleitoral poderá votar cada empresa associada, na categoria de sócio contribuinte efetivo, com direito a um voto, desde que no gozo de seus direitos sociais. A empresa precisa ter mais de um ano na categoria de sócio contribuinte efetivo.

Poderá ser votado o empresário da categoria com mais de dois anos de atividade comprovados. Sua empresa deve ter mais de dois anos de atividades comprovados e pelo menos um ano na categoria de sócio contribuinte efetivo na data de publicação do edital de convocação das eleições.

O edital de convocação, na íntegra, está disponível na sede do Sindhotéis, localizado na Alameda Cecília Meireles, 637, no Jardim Central. O documento também está publicado no site www.sindhoteisfoz.com.br. Mais informações pelo telefone (45) 3027-1836, sindhoteis@sindhoteisfoz.com.br.